Al pie de la tumba le cumple deseo a su amor

En las últimas horas, la nieve a invadido algunas zonas de Coahuila. Gracias al frente frío número 14, Piedras Negras amaneció cubierto por una ligera nevada luego de lluvias registradas la noche de ayer.

Ante esto, mucha gente aprovechó para salir a las calles a jugar con la nieve y otros más a realizar los tradicionales monos de nieve, tal es el caso de Marcial Rivas quien en las últimas horas ha hecho llorar a todo internet con una emotiva foto que compartió en su Facebook.

Todo pasó porque él fue a hacer un mono de nieve a la tumba de su "amor", para cumplirle la promesa que le había hecho en vida.

Esta mañana que nevó, él fue a realizar un mono de nieve sobre la tumba de quien llama su amor (se desconoce si fue su esposa o su madre). Al oso de nieve le colocó un girasol artificial al final, desde donde se tomó una selfie.

"Te dije mi amor, que cuando nevara, haríamos un mono de nieve juntos, te extraño, lo prometido es deuda" le escribe.

Hasta el momento la foto lleva más de 40 mil compartidas en unas horas.

ALGUNOS COMENTARIOS

"Me hiciste llorar me dije no lloro no lloro !!! Bueno si lloro que hermoso marcial tenlo por seguro que tu mami está súper contenta !!!! Jugando contigo con la nieve"

"No voy a llorar , no voy a llorar , no voy a llorar , no voy a llorar. Bueno nomas poquito"

LAS BAJAS TEMPERATURAS EN EL NORTE

Mesa del Norte: Cielo nublado. Lluvia persistente con acumulados fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente muy frío con caída de nieve con espesores mayores a 20 cm en Coahuila y Nuevo León; de 10 a 20 cm en Chihuahua y de 2 a 10 cm en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Visibilidad reducida por bancos de niebla y neblina densos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Vientos con rachas superiores a 50 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.