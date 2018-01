¡Alerta! Abra bajo suministro de agua en Ecatepec

ECATEPEC.- La administración de este ayuntamiento informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará trabajos de mantenimiento en la línea 2 del Sistema Cutzamala a partir de las 20:00 horas de este miércoles, por lo que el caudal que les llega disminuirá 40 por ciento.

El organismo estima que las labores durarán 48 horas, aproximadamente, con afectaciones en la ciudad de Toluca y municipios conurbados del Valle de México.

Detalló que los trabajos programados consistirán en la sustitución de un tramo de tubería en el kilómetro 37+542 de la línea 2 del Sistema Cutzamala; la interconexión de la tercera línea con la línea 2 en el kilómetro 41+915 y la interconexión de la línea 3 a la estructura ubicada al pie de la Torre de Oscilación número 5.

Las autoridades locales pidieron a la población a tomar precauciones para almacenar agua mientras se llevan a cabo las obras en la red hidráulica.

Temática.

La afectación será en, por lo menos 100 colonias de la localidad, principalmente en la Cabecera Municipal, la Sierra de Guadalupe, Xalostoc y la llamada Quinta Zona.

El Sistema de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), en coordinación con la CAEM, dotará de líquido mediante pipas a las familias afectadas, en tanto se normaliza el servicio. La ciudadanía puede comunicarse al 5779 9100 y al 01 800 201 24 89.

Foto: Temática

Desde el jueves pasado, miles de familias no tienen suministro debido a los trabajos de reparación que se efectuaron en un tramo del Macrocircuito. No obstante que las labores terminaron el sábado el servicio de agua no había sido restablecido en su totalidad en Ecatepec.