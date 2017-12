Alerta sísmica se activo por pronostico de un temblor mayor

Ciudad de México.- El secretario de Protección Civil de la capital, Fausto Lugo, informó que la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México por el pronóstico de un temblor mayor a magnitud 5.5 cuando se registró el movimiento en Guerrero.

Este lunes, 14.23 horas, se registró un sismo de 5.0 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero pero fue poco perceptible en la capital.

En entrevista con Formato 21, Fausto Lugo, indicó que el modelo matemático del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) proyectó un temblor de mayor intensidad y por protocolo se activó la alerta.

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional precisó que el sismo tuvo una magnitud de 5.0 a 26 kilómetros de profundidad en Acapulco.

Lugo aseguró que en la Ciudad de México, hasta el momento, no se tiene un reporte de daños por el sismo.

¿QUÉ HACER DURANTE UN SISMO?

No corras, no grites, no empujes.

Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

No uses elevadores ni escaleras.

En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN SISMO?

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior.

Cierra las llaves de agua y gas. Si percibes olor a gas, desconecta el interruptor de energía eléctrica.

No enciendas cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que puedan producir chispa.

Usa el teléfono sólo para emergencias.

Efectúa una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar, si son graves, no entres. Si estás en tu trabajo o escuela y si se considera que es más seguro evacuar el edificio, habrá que hacerlo.

Mantente alejado de las áreas de desastre.

¿QUE DEBE CONTENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Accesorios que se consideran indispensables para enfrentar la situación de emergencia las primeras 72 horas, botiquín de primeros auxilios y su manual (descarga el manual de primeros auxilios), linterna de dínamo, silbato de emergencia, impermeables, bolsa de plástico resellable para portar documentos, gancho portallaves, Plan Familiar de Protección Civil

Alimentos no perecederos que deben renovarse con cierta periodicidad (descarga el instructivo de mochila).

Primeros auxilios

Plan Familiar

Instructivo de la mochila