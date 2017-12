Alertan de consumo de bebidas “energizantes” con alcohol

Morelia, Michoacán.- Para evitar algún riesgo contra la salud durante los festejos de fin de año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) invitan a la población a tomar con moderación y evitar el consumo de bebidas “energizantes” mezcladas con alcohol.

Rafael García Tinajero Pérez, titular de la Coepris, señaló que “en los últimos años, en el mercado han proliferado las denominadas bebidas energéticas, actualmente existen más de 50 marcas, todas adicionadas con altas cantidades de cafeína que, al mezclarse con alcohol, generan una disminución a los reflejos del cuerpo, provocando situaciones de riesgo o accidentes”.

Foto: Archivo.El debate

Casi todas estas bebidas energéticas tienen un aporte significativo de carbohidratos e ingredientes básicos como: taurina, guaraná, cafeína, ginseng y tiamina.

Por esta razón, este tipo de bebidas son estimulantes más que energizantes, ya que a pesar de que proveen carbohidratos, la composición de muchas de éstas tiene acción farmacológica de tipo estimulante.

Tinajero Pérez, añadió que estudios respaldan que efectos tóxicos producidos por el alcohol, tales como dolor de cabeza, debilidad, resequedad en boca y falta de coordinación, pueden no ser claramente percibidos por la interacción con las sustancias estimulantes, sin embargo, los efectos sobre la coordinación motora producidos por el alcohol no se contrarrestan por estas mismas sustancias.

Foto: ilustrativa. El Universal

Esto puede llevar a una falsa sensación de bienestar que concluya en algún accidente o al consumo de alcohol a niveles aún mayores, por lo que no se recomienda consumir bebidas energéticas en conjunto con bebidas alcohólicas.

Es así que las bebidas energéticas pueden ayudar a mantener despiertos a algunas personas, pero no incrementarán su desempeño físico, escolar o laboral, por lo que no se recomienda tomar más de 500 mililitros por día, no deben consumirse por menores de edad, mujeres embarazadas, personas sensibles a la cafeína o a cualquiera de los ingredientes, personas con padecimientos cardiacos y deportistas.

Así reacciona el cuerpo al tomar una bebida energizante

Estos productos irrumpieron en los mercados hace más de 20 años y su principal característica es que estimulan el sistema nervioso central, de manera que elevan los niveles de alerta de quienes las beben. Sin embargo, esto significa costos bastantes altos para el organismo, ya que a los pocos minutos de ingerir una bebida energética, el cuerpo empieza a reaccionar.

Peor aún si se mezclan con alcohol, como lo demostró una investigación realizada por la Universidad Purdue de Indiana, Estados Unidos, cuyos resultados fueron dados a conocer a fines de octubre pasado. En este sentido, el estudio reveló que cuando los adolescentes mezclan las bebidas energéticas con alcohol, el funcionamiento de sus cerebros se altera de forma similar a si hubieran consumido cocaína.

Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron ratones a los que les dieron a tomar bebidas energéticas de 2 marcas diferentes junto con alcohol. Se recurrió a esos animales, ya que otros estudios habían demostrado que los cerebros de ratones expuestos a drogas experimentan cambios similares a los observados en los seres humanos.

“Al parecer las dos sustancias juntas los empuja a un límite, que causa cambios en su comportamiento y modifica la neuroquímica de sus cerebros”, explicó Richard van Rijn, director de la investigación.

¿Qué ocurre en el cuerpo después de tomar una bebida energética?

Al parecer, este último estudio levantó nuevamente las alarmas en relación a los problemas de salud asociados a las bebidas energéticas y es por esto que diversos medios han retomado una información aparecida hace algún tiempo, que explica qué ocurre en el organismo humano luego de beber uno de estos productos.

Los datos fueron recopilados por Personalise, un sitio web británico de ventas online, a partir de las muchas investigaciones que se han realizado sobre las bebidas energéticas. La información está basada específicamente en el caso de una conocida marca, cuyas latas de 250 mililitros contienen 80 miligramos de cafeína y 27.5 gramos de azúcar.

1. Primeros 10 minutos: la cafeína empieza a ser absorbida por el torrente sanguíneo. Esto provoca que el ritmo cardíaco y la presión arterial aumenten.

2. A los 15-45 minutos: los niveles de cafeína alcanzan su ‘peak’, por lo que la persona se siente alerta y concentrada.

3. A los 30-50 minutos: el cuerpo ya ha incorporado toda la cafeína y el hígado reacciona absorbiendo más azúcar.

4. A los 60 minutos: se produce el denominado “bajón de azúcar”, debido a que los niveles de esta comienzan a decaer, a la vez que los efectos de la cafeína empiezan a desaparecer.

5. A las 5-6 horas: todavía un 50% de la cafeína circula por el torrente sanguíneo.

6. A las 12 horas: casi toda la cafeína se habrá eliminado del organismo.

7. A las 12-24 horas: comienzan a presentarse los primeros síntomas de abstinencia de la cafeína, como dolor de cabeza, irritabilidad y estreñimiento.

Con información de Emedemujer.

8. A los 7-12 días: según los estudios, este es el tiempo que se demora el cuerpo en acostumbrarse a la ingesta de altas dosis de cafeína, si se consume al menos una bebida energética diaria.