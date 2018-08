Alertan por encarecimiento desproporcionado del NAIM

Ciudad de México.- Los especialistas a los que Andrés Manuel López Obrador encargó evaluar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) detectaron un encarecimiento desproporcionado en el costo previsto de la obra.

El dictamen entregado al presidente electo señala que, en 2014, el proyecto de inversión del NAIM fue registrado ante Hacienda con un costo total de 168 mil 880 millones de pesos.

Dicho monto consideraba el costo global de la obra, es decir, las cinco etapas de construcción (fases 1 y 2), la operación y mantenimiento del aeropuerto durante un periodo de 56 años, así como los costos de obras adicionales.

Foto: Archivo Reforma.

Se preveía que, con esa inversión, en 2069 el NAIM operaría plenamente con seis pistas y dos terminales con una superficie de 898 mil metros cuadrados.

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó al equipo obradorista que actualmente se han invertido 285 mil millones de pesos únicamente en la fase 1 de la obra, que contempla la construcción de tres pistas y un edificio terminal.

La obra tiene un avance de sólo 31 por ciento.

Foto: Archivo Reforma.

El dictamen entregado a López Obrador señala que el aumento del precio del NAIM obedece, en parte, a las dificultades que representa el tipo de suelo sobre el que se edifica la obra.

"El monto de inversión para la construcción del nuevo aeropuerto, en su primera fase (...) luego de modificaciones al Plan Maestro, se eleva importantemente, tanto por el singular modelo arquitectónico, que es lujoso, muy oneroso y complejo, como por la dificultad constructiva en un terreno de condiciones sumamente adversas para una instalación de esa magnitud y para operaciones aeroportuarias.

"No se tiene preciso el costo del mantenimiento y de la operación del aeropuerto; se argumenta, por ejemplo, que las pistas no requerirán mantenimiento en ocho años, lo que consideramos que no tiene sustento técnico", expone el informe.

Con información de Reforma.