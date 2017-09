Alex y su esposa quedaron abrazados bajo el escombro

Juchitán, Oaxaca.- Los dueños de un hotel ubicado por las calles Miguel Hidaldo y 5 de Mayo quedaron sepultados entre los escombros, pues no pudieron salir.

"Don Alex, tenía la pierna con un aparato, no podía caminar bien, por lo que él y su esposa no pudieron salir" cuenta una vecino del lugar.

Además indica que los empleados que se encontraban laborando hicieron todo lo posible por salvarlos, pero no podían y fue con la ayuda de los vecinos y algunos miembros de protección civil que encontraron sin vida a los dos.

"Casi todos los hoteles sufrieron daños, pero a la gente de Juchitán les ha dolido mucho la muerte de don Alex, su esposa y la señora Margarita, la dueña del hotel del Río."

Por esta calle estaba el hotel. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

MARGARITA MURIÓ EN SU HOTEL

Uno de los hoteles emblemáticos de Juchitán era Hotel del Río, hoy sólo quedan ruinas de él, ya que el sismo de 8.2 grados acabó con el trabajo de años de una familia que sólo se dedicaba a trabajar para salir adelante y tener cómo mantenerse.

Lamentablemente la tragedia no vino sola, pues cuando ocurrió este fenómeno natural una familia se encontraba en su interior, sus cinco integrantes quedaron bajo los escombros, fue alrededor de una hora que el Ejército Mexicano y la Marina lograron rescatar a una mujer con dos niños y al abuelo de los menores, al poco tiempo sacaron el cuerpo de Margarita, pero este ya no presentaba signos vitales, ya no pudieron hacer nada por ella.

Ruinas del hotel del Río. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

"La señora que falleció era la dueña del hotel, cuando ocurrió el temblor estaban hospedados en una de las habitaciones, ella con su esposo, su hija y sus dos nietos. De los cinco sólo se salvaron cuatro, ella no pudo salir, quedó sepultada, entre el escombro, llegaron personas a ayudar y salvaron a los dos menores a la hija y al esposo" cuenta un policía municipal que se encontraba en el lugar.

¿QUIÉN ERA MARGARITA?

"Ella construyó este hotel, tenía 60 años de edad, desde que se abrió este lugar, hace unos 40 años, ella lo atendía con mucho gusto a todos sus clientes."

"Margarita era muy conocida en Juchitán, ella vivía en la segunda sección."

Hoy los restos de ella descansan en el panteón municipal del lugar llamado Miércoles Santo.

De su familia se sabe que su esposo, su hija y uno de los niños están bien, a otro de los menores lo trasladaron al hospital de la ciudad de Oaxaca, ya que presenta golpes fuertes y lo tienen que atender con especialidades.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con lo poco que quedó del hotel, hay policías cuidando algunas de las cosas que están ahí para evitar la rapiña y los saqueos.

El dolor sigue en este poblado oaxaqueño, van más de 100 muertos por los derrumbes a causa de este sismo y sus habitantes sólo se preguntan por qué a ellos, por qué está pasando esta desgracia.