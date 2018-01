Alistan en Michoacán operativo por el Día de Reyes

Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se ha desplegado un operativo de vigilancia en espacios comerciales, mercados, tianguis y zonas donde se lleve a cabo la venta de juguetes con motivo del Día de Reyes.

Foto: Especial

La acción operativa instruida por el titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, y supervisada por el subsecretario de la institución, Carlos Gómez Arrieta dará inicio el jueves 4 de enero a las 18:00 horas y culminará el sábado 6 de enero a las 23:59 horas.



Agentes de la Policía Michoacán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizarán recorridos pie tierra y patrullajes en vehículos para que todo transcurra en completa calma y así garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos.

Foto: Especial

Ante cualquier incidente que se presente, la SSP pone a disposición de la ciudadanía la línea de emergencia 911, y para la denuncia de alguna irregularidad al realizar su compra en un establecimiento formal, la Procuraduría Federal del Consumidor dispone del número 01 800 468 87 22, sin costo.



La SSP recomienda realizar compras en zonas seguras y comercios formales para contar con la garantía de productos de calidad y materiales no tóxicos, además de que al pagar con tarjeta de crédito se sugiere no perderla de vista y no proporcionar el NIP a extraños.

Garantizan seguridad en festejos en la capital michoacana

Con la instalación de puestos de control, personal de la Policía Michoacán realiza labores para garantizar la seguridad de las y los morelianos este fin de año

Morelia, Michoacán- Con el objetivo de brindar garantías de seguridad en la capital michoacana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con los tres órdenes de gobierno, desplegó un operativo de vigilancia por las celebraciones de fin de año.

Foto: Especial

En las labores operativas trabaja personal de la Policía Michoacán adscrito a las unidades de Sectores, Montada, Canina, Básica y de Restablecimiento del Orden Público, así como de Tránsito y Movilidad, que tienen la encomienda de mantener la vigilancia en distintos puntos de Morelia.

Foto: Especial

Al momento se han instalado tres puntos de control, en el cruce de las avenidas Bucareli y del Estudiante; el segundo, en el Boulevard Sansón Flores, y el último en la colonia Félix Ireta, donde los uniformados realizan revisiones a personas y antecedentes vehiculares.

Invitan en Michoacán a no disparar armas en estas fiestas

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hace un llamado a la población en general a no realizar disparos al aire y así evitar lesiones o muertes por balas perdidas durante esta temporada.

Asimismo, informa que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificará las labores de vigilancia para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Autoridades implementaran vigilancia para evitar que se realicen estas practicas que pongan en riesgo a los habitantes. Foto: Ilustrativa. El Universal

La cultura de la población es parte fundamental para inhibir este tipo de actos, ya que usar de manera irresponsable las armas de fuego llega a provocar accidentes fatales en viviendas donde las familias conviven en patios y jardines, o en casas con techo de lámina, las cuales son las más vulnerables.



Esta temporada es para convivir en familia y con los seres queridos en un entorno de alegría, paz y tranquilidad, dejando a un lado los excesos y prevenir las situaciones de riesgo que pudieran ocurrir.

Refuerzan vigilancia en zonas con mayor delincuencia

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene los dispositivos policiales en la capital michoacana con el objetivo de inhibir conductas delictivas en esta época decembrina.



Por instrucción del titular de la institución, Juan Bernardo Corona Martínez, las unidades de Proximidad, Delta, Ciclista, Básica, Sectores, Montada, Canina, de Restablecimiento del Orden Público así como de la Dirección de Transito y Movilidad permanecen desplegados en un operativo supervisado por el subsecretario, Carlos Gómez Arrieta.

Los agentes permanecen vigilantes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Foto: Especial



Las acciones fueron reforzadas en los sectores con mayores índices delictivos así como en zonas comerciales y bancarias, donde por medio de patrullajes y recorridos pie a tierra, los agentes permanecen vigilantes en los cuadrantes responsabilidad del estado, al mismo tiempo que mediante la coordinación con la Gendarmería, Policía Federal y Municipal, se brinda apoyo cuando se requiera en zonas de su competencia.

Foto: Especial



Asimismo, se establecen puntos de control semifijos en diferentes sectores y horarios, a fin de revisar vehículos y antecedentes penales, siendo incrementadas estas acciones al caer la noche y así fortalecer el operativo de la SSP.

Arranca SSP operativo "decembrino" en Michoacán

Personal de la Policía Michoacán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene labores operativas para garantizar el orden y la tranquilidad de la población

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene labores de vigilancia en las diez regiones de la entidad con el objetivo de prevenir actos delictivos que puedan suscitarse durante esta temporada.

Foto: Especial



El titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, instruyó a mandos de la Policía Michoacán para continuar con las labores operativas durante esta temporada vacacional y de festividades, a fin de garantizar la seguridad de la población en general y mantener el orden público.

Foto: Especial



Los uniformados, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, realizan recorridos de disuasión del delito pie tierra y patrullajes en las regiones de Morelia, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan y Uruapan, para inhibir ilícitos.

En otros hechos

Inician Operativo de Navidad en carreteras de Sonora

Autoridades policíacas tendrán un módulo carretero en esta época para brindar ayuda a quienes viajen

Sonora.- El operativo invernal para salvaguardar las fiestas decembrinas en la carretera a quienes viajen en estas fechas ha dado inicio este 20 de diciembre y culminará el 7 de enero de 2018.

Foto: Temática/Pixabay

Esto con el fin de garantizar la seguridad de toda persona que viaje por las carreteras de Sonora, en donde serán auxiliados por los agentes de la Policía Federal.

Dicho módulo se instaló en el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo-Guaymas y con ello para establecer acciones estratégicas sobre brindarle la atención a los ciudadanos viajeros.

Con los datos que proporcionó la Policía Federal, serán 18 unidades con 23 elementos a bordo quienes resguardarán los casi 257 kilómetros.

Foto: El Imparcial

Por ello las autoridades también lanzan recomendaciones a la hora de viajar para evitar percances y accidentes, algunos de los consejos que dieron fueron: no manejar cansados, usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos, evitar ir a exceso de velocidad y muy importante hacer un chequeo mecánico al vehículo antes de emprender camino.

Inclusive la Cuarta Región Naval también participará con su Operación Salvavidas Invierno 2017, la cual consiste en salvaguardar la vida humana en el mar y el mantenimiento del orden en esta zona.

Foto tomada de la web

Ahí se tendrán 28 elementos, entre los que destacan capitanes, oficiales, almirantes, clases y marinería; los cuales estarán repartidos en seis unidades y entre ellos un buque, dos embarcaciones menores, dos vehículos terrestres y una aeronave. Con información de El Sol de Hermosillo.