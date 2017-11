Anita apenas era una niña, fue raptada y asesinada

Estado de México.- Ana Laura era una niña muy alegre, pero lamentablemente un desconocido le arrebató la vida.

Anita solía dormir algunos días con su abuela y otros con su papá.

La abuela de Ana vivía en Tonatico un pequeño poblado del Estado de México donde trabajaba en un restaurante de la plaza central, lugar donde la menor iba a ayudar en lo que podía, así lo menciona Carlos Vargas Sepúlveda en una investigación que hizo para el portal Sin Embargo.

El 15 de octubre la abuelita de Ana descansó, la menor se trasladó al establecimiento sin compañía pero ya no volvió a casa.

Un testigo le contó a la familia y a las personas que acompañaban el caso que al anochecer de ese fin de semana, Ana Laura abandonó el restaurante de la plaza central y un sujeto siguió sus pasos entre las calles del pequeño poblado de Tonatico.

En el camino el agresor la interceptó, raptó y cometió el crimen, así lo mencionó el periodista Carlos Vargas Sepúlveda en el portal Sin Embargo.

De acuerdo al portal Sin Embargo, una navaja fue lo que utilizó el agresor para asesinar a la menor, cuyo cuerpecito fue encontrado en un paraje en los limites del Estado de México y Guerrero.

El 19 de octubre, cuatro días después del asesinato, encontraron el cuerpecito de Ana Laura.

Encargados de la escuela donde asistía la menor se comunicaron con la familia para preguntar porqué la niña tenía varios días faltando a la escuela, y fue ahí cuando se enteraron que tenía días desaparecida, aún no sabían de la tragedia.

Un aviso de las autoridades cambio el panorama de la familia y conocidos. La abuela, a la cual llaman de cariño "Pachis", y personal de la escuela se trasladaron con las autoridades mexiquenses, los cuales le informaron sobre el hallazgo de un cuerpo que cumplía con las características de Ana Laura en la comunidad de Piedras Negras, Guerrero, menciona Carlos Vargas Sepúlveda en su escrito.

“El papá y la abuelita no se dieron cuenta de que la niña no estaba hasta el día jueves. La abuela pensó que estaba con el papá, y el papá pensó que estaba con la abuela”, lamentó una vecina de Tonatico que pidió el anonimato, en entrevista con Sin Embargo .

Aquel cuerpo encontrado en Piedras Negras que cumplía con las características de la niña, sí pertenecía a la pequeña Ana Laura, su pequeño y frágil cuerpecito fue identificado y entregado a sus familiares

Ana Laura fue enterrada el viernes 20 de octubre en Tonatico, su hogar.

EL HOMICIDA

El presunto homicida de la menor fue detenido y entregado a las autoridades guerrerenses, así lo confirmó la Fiscalía de Guerrero de México, pero hasta la fecha no han revelado la identidad del supuesto agresor.

Según el portal Sin Embargo la familia reclama que la captura del arresto del presunto agresor y homicida se debió a que portaba con un arma blanca (la navaja) y no por el ataque a Ana Laura. Cabe destacar que el medio Sin Embargo consultó a la Fiscalía de Guerrero para conocer detalles sobre ese punto, pero no obtuvo respuesta.

“Se me hace una crueldad. Hay que buscar justicia por la niña. No se vale que no los volteen a ver. Se me hace un nudo en la garganta por todo lo que le pasó. Vienen elecciones, no les conviene que salgan a la luz pública muchas cosas. ¿No? Todo está bien hermético”, lamentó la mujer que compartió el caso con Sin Embargo.