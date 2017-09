Ante la desgracia, Mía se consuela con su muñeca

Ixtaltepec, Oaxaca.- Mía, una pequeña vecina del poblado oaxaqueño, es una de las miles y miles de víctimas que lo han perdido todo en Oaxaca.

La pequeñita que apenas rebasa los cinco años de edad encuentra consuelo en su muñeca, aquella que la ha acompañado desde el pasado jueves cuando el sismo de 8.2 grados sacudió y dejó en ruinas su casa.

Su abuelita comparte que la muñeca es la que le hace pasar un rato más ligero a la niña ante la desgracia ocurrida en Ixtaltepec.

Mía tiene cinco años de edad y solamente encuentra consuelo con su muñeca. Su mamá llora al ver destruida su vivienda.

Como la casa de Mía quedó en ruinas, esta muñeca que luce sin cabello y sin ropa la acompaña a todos lados, pues cuando removieron los escombros de su hogar, no encontraron otro juguete en buen estado.

AFECTACIONES EN IXTALTEPEC

Hasta el momento van 10 personas que han muerto por culpa de este sismo.

Casas destrozadas, falta de agua, falta de comida y de energía eléctrica es lo que está afectando a este lugar.

El escombro en las calles es inminente, hay algunas retroescabadoras quitando un poco de escombro para liberar el paso y que los vecinos del lugar puedan transitar libremente.

La casa de Mía quedó en ruinas y solamente su muñeca que luce sin cabello y sin ropa, la acompaña a todos lados.

En las banquetas se observa el dolor de varias personas que están muy lastimadas y son los mismos vecinos quién los apoyan para realizar las curaciones de sus heridas.

De los pueblos vecinos a Ixtaltepec han asistido principalmente jóvenes y un grupo de una iglesia para brindar un poco de alimentos y viveres.

Por otra parte los vecinos comparten que hay muchas personas todavía internadas en diferentes hospitales de los alrededores y temen que la cifra de muertos siga subiendo.

CENTRO DE IXTALTEPEC

Una de las calles principales del municipio luce debastada, el Centro Escuela el Centenario luce completamente destruido.

Por otro lado el Palacio Municipal de la localidad que se encontraba listo para celebrar los festejos de Independencia luce completamente destrozado y a punto de colapsar, por lo que está siendo resguardado por autoridades para evitar perdidas humanas por si llega a caerse.

Una de las entradas a la población (puente) está cerrado pues se cimbro una parte de él.

UNICEF EVALÚA DAÑOS PARA BRINDAR APOYOS

Ixtaltepec, Oaxaca.- Dora Guisti, Jefa de Protección de Unicef indica que se encuentran realizando un mapeo de las necesidades que tienen en las zonas afectadas de Oaxaca y Chiapas.

Por el momento hay tres personas de la institución en Oaxaca y llegarán refuerzos para apoyar en lo que haga falta.

Uno de los principales casos que ven es que la mayoría de las escuelas están destruidas, dijo.

En entrevista, dijo que realizó una evaluación del impacto del sismo en esta comunidad y en particular en la niñez, y al respecto el equipo de Unicef se ha enfocado a detectar las diversas situaciones que requieren atención urgente ante la destrucción de viviendas, en donde muchas personas han sido impactadas

Comentó que se está acudiendo a los albergues para obtener información, pero muchas personas no acuden a estos lugares, debido a que no quieren abandonar sus viviendas y dejar sin protección sus bienes que puedan rescatar en buenas condiciones.