Aparecen amarrados a árboles por ladrones

Cuauhtémoc, Chihauhua.- Dos jóvenes que fueron identificados como presuntos ladrones fueron amarrados a árboles en ciudad Cuauhtemoc, en las calles Chihuahua y 28.

Presentando golpes en diferentes áreas del cuerpo y a un costado una cartulina, en el sitio se ubicó a un persona del sexo masculino quien fue identificado como Juan Isack V. M. de 16 años.

Foto tomada de El Estrado

Posteriormente, en las calles Martín Córdova y Pánfilo Natera se localizó a un segundo hombre también amarrado de un árbol, quien responde al nombre de Jesús P. H. , de 27 años; también tenía una cartulina al costado.

Por otro lado, en las calles Cuarta y Puebla se ubicó a una persona que presentaba lesiones causadas por arma de fuego en una pierna además de varios golpes.

Cabe destacar que en este hecho no se identificó cartulina, no obstante, no se descarta que haya relación con los dos sucesos anteriores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Centro de Salud para brindarles la atención médica correspondiente.

Con información de El Estrado