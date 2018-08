Aprueba EU vender ocho misiles a México

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos aprobó la semana pasada la venta a México de ocho misiles de crucero, lanzadores y partes por aproximadamente 783 millones de pesos, al tipo de cambio actual.

En una notificación oficial del Departamento de Estado, se informó que aunque la venta no se ha finalizado, el 8 de agosto fue aprobada tras la petición del gobierno mexicano.

La empresa perfilada para la venta es Raytheon, basada en Tucson, Arizona, de la cual México espera seis misiles tácticos Evolved Seasparrow, dos misiles de telecontrol Evolved Seasparrow, un lanzador vertical de ocho celdas, ocho contenedores MK30, ocho embalajes de envío MK783, repuestos, partes, manuales, servicios de asistencia y equipo de prueba.

"México pretende usar estas armas para en su patrulla naval Sigma 10514. Los sistemas darán mejores capacidades de defensa efectiva en rutas marinas críticas", estimó el gobierno estadounidense.

"México no ha comprado estos sistemas previamente". afirma.

La operación, según el Departamento de Estado, no altera el balance militar de la región, no requiere de un enviado especial a México y no tendrá ningún impacto adverso en las capacidades militares de Estados Unidos.

