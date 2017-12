Aprueban medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias

Ciudad de México (EFE).- El Senado de México aprobó por unanimidad otorgar a la bióloga mexicana Julia Carabias Lillo la medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento a su labor de divulgación del conocimiento sobre medio ambiente.

Carabias (Ciudad de México, 1954), es promotora del desarrollo sustentable, especialmente en una coyuntura donde los desastres naturales han golpeado al país, causados por los impactos del cambio climático, destacó el Senado en su dictamen de condecoración.

El Senado otorgará la Medalla Belisario Domínguez a la científica ambientalista Julia Carabias Lillo. https://t.co/6HNsXgdTIf — Senado de México (@senadomexicano) 30 de noviembre de 2017

La medalla Belisario Domínguez es otorgada por el Senado "para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad".

Carabias, con estudios de licenciatura y posgrado en biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibirá la Medalla el 6 de diciembre de manos del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en una sesión solemne del Senado.

Exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 al 2000, Carabias ha sido reconocida con el Premio Getty (2001), el Premio Cosmos (2004), el Premio Campeones de la Tierra de la ONU (2005) y el Premio Alexander von Humboldt (2011).

Sus investigaciones incluyen publicaciones en temas como la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología, cambio global, pobreza y medio ambiente, manejo del agua, entre otros.

Belisario Domínguez es reconocido por su profundo sentido humanitario pic.twitter.com/LUGzVIReKw — Senado de México (@senadomexicano) 30 de noviembre de 2017

Catedrática de la UNAM desde 1977, Carabias es fundadora del Centro Latinoamericano de Capacitacino para la Conservación de la Biodiversidad en la región de la Selva Lacandona del estado mexicano de Chiapas.

