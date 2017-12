Arriesgo su vida en un asalto, hoy es policía del año

Ciudad de México.- “Yo siempre lo he dicho, si uno no está seguro, no puede brindarle seguridad a los demás”. Luis Paredes Telles, de 34 años y poblano de nacimiento, dice esto mientras sostiene un reconocimiento en la Ciudad de México.

Lo nombraron el policía del año, o policía distinguido de 2017, porque en agosto impidió un robo a un banco en Polanco. Esa tarde, en redes sociales circularon videos y fotografías de la balacera que protagonizaron un asaltante y Luis. Su actuar para defender a las personas que estaban dentro del banco es considerado un acto heroico dentro de la institución. No tuvo miedo de enfrentar a los delincuentes porque, dice, cuando vio a uno de los dos asaltantes con un arma de fuego, tenía dos opciones: actuar o actuar.

Día de los hechos/Foto: Cortesía

Estaba solo, y aunque en esa ocasión ninguna bala le hizo daño, dice que en cualquier otra ocasión podría pasar. Por eso pide: “Quisiéramos que tomaran en cuenta eso, que salimos a trabajar solos, y quisiéramos trabajar en binomios [en parejas], como debe ser”.

Este martes, de las manos del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y del jefe de la policía, Hiram Almeida, Luis recibió su reconocimiento porque en todo el año fue el policía que más destacó.

Este 2017, 21 policías perdieron la vida en la Ciudad durante sus labores de seguridad y vigilancia.

Día de los hechos, policía junto con el ladrón/Foto: El Universal

El 1 de diciembre Luis cumplió 12 años de servicio. Su primera opción no era estudiar para ser policía, sino ser ingeniero químico, pues se inscribió en el Instituto Politécnico Nacional; pero por cuestiones económicas, no pudo continuar sus estudios. Y fue entonces que buscó otras opciones. Ser policía, parecía, y aún parece, una profesión que le puede dar un sustento a su esposa y tres hijos.

“Soy una persona seria, atenta, me gusta echarle ganas a lo que hago, compartir y estar bien con la gente”, se describe Luis para los que no lo conocen. De lunes a sábado se mantiene ocupado. Los tres primeros días de la semana estudia una licenciatura en la Universidad del Policía en el Desierto de los Leones. El resto hace vigilancia en el sector Polanco-Castillo.

Día de los hechos/Foto: Cortesía

Recapitulando el suceso que le dio el reconocimiento, fue después del mediodía, en Homero y Francisco Petrarca, cuando un hombre entró a un banco y se dirigió una persona que tenía un maletín. Luis estaba afuera del banco, y vio cómo un sujeto a bordo de una motocicleta se estacionaba. El policía vio que uno de los asaltantes portaba un arma, y le marcó el alto, pero el hombre reaccionó con tiros en contra del policía. Fue ahí cuando Luis hizo valer sus cursos de tiro en la universidad; repelió la agresión y lesionó al asaltante.

Día de los hechos/Foto: Cortesía

En 11 años de servicio, ese día Luis disparó por primera vez en contra de alguien. Después llamó a una ambulancia dar ayuda médica al herido.

Luis fue reconocido en el evento que celebra el Día del Policía, y aunque se celebra cada 22 de diciembre, este año se adelantó. Fue un desayuno en el que se regalaron desde televisores hasta autos y donde asistieron más de 10 mil policías de todas las corporaciones y también paramédicos del ERUM. De acuerdo con Mancera Espinosa, la policía de la capital es la mejor pues se enfrentan a 12 mil ex reos que han salido de las prisiones, una población que juntarían prisiones de tres estados.