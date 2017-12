Asaltan a golpes a joven a plena luz del día junto a su hija

Guaymas, Sonora.- A la altura del Hospital Naval una joven fue víctima de la delincuencia tras ser asaltada por un hombre que bajó de un vehículo supuestamente a pedirle la hora.

Foto: Redes Sociales

El asalto ocurrió alrededor de las 14:30 horas del lunes en el fraccionamiento Misión del Sol, cuando el hombre se le acercaba después de descender de su auto y al pedirle la hora, la joven le dijo que no contaba con reloj desatando el enojo del sujeto.

Fallece frente a su esposa tras oponerse a un asalto Por: El Debate Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En las primeras horas de este miércoles, se registró un homicidio en el centro de esta ciudad, con el asesinato de un hombre al exterior de su domicilio.

Con ello el hombre comenzó a jalonear a la menor que acompañaba a la víctima, siendo esta su pequeña hija de dos años; ante la situación ella la agarró a como pudo y el sujeto la a gredió en el rostro para después apoderarse de su bolsa.

Acto seguido el hombre volvió al vehículo tipo Sedán blanco de cuatro puertas y se dio a la fuga, mientras que la joven corría para pedir ayuda una vez que llegó a su hogar.

Autoridades fueron alertadas sobre un asalto a una persona en el domicilio mencionado, por lo que una vez a salvo la Policía Municipal llegó al lugar e implementó un operativo de búsqueda para encontrar a los agresores pero terminando con resultados negativos.

Foto: Redes Sociales

La joven una vez puesta la denuncia en la Agencia del Ministerio úblico contra la agresión que recibió, optó por compartir su situación en las redes sociales con un mensaje.

“Yo no tendría por qué pasar por esto, ¿qué puede tener en la cabeza una persona que golpea a una mujer?, ¿me pregunto si es muy necesario vivir con miedo, y ahora? ¿Con qué seguridad ando por la callé?

Quisiera que te hubieras topado con un hombre que pudiera responder tu golpe tan fuerte, no tenías ni por qué golpearme hubieras tomado lo que querías solamente..Ser mujer ser hombre nadie merecemos este tipo de agresión..Me asaltaron, me quitaron mi bolsa y me jalaron a mi nena ..A recuperarme”.

Con información de Opinión Sonora