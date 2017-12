Asaltan carnicería, matan a empleado y lastiman a dueños

Estado de México.- Durante un asalto a una carnicería de Ecatepec un joven de 26 años murió, mientras que su patrón y su esposa resultaron heridos.

De acuerdo con la declaración de Jesús Mendoza, propietario de la carnicería, ubicada en la esquina de Francisco Pérez Ríos y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Jardines de San Gabriel, él, su esposa y el empleado estaban en el local cuando llegaron al menos dos hombres.

Detalló que los agresores primero se ensañaron con él al darle un cachazo en la cara, que lo mandó al suelo.

Después, cuando logró recuperarse, dijo que escuchó varias detonaciones. Al salir encontró a su empleado, de 26 años, tirado en el suelo y con un disparo en la cabeza.

Preocupado por su mujer, comenzó a llamarla a gritos para saber dónde estaba; ella tampoco le respondió.

El empleado murió mientras que la esposa del dueño resultó lesionada

Cuando le preguntó si estaba bien, ella le mostró la herida que tenía en el pecho y con ayuda de vecinos la trasladaron a un hospital. Mientras tanto, el cuerpo de Sergio Pérez Calderón, de 26 años, permaneció tirado sobre el asfalto hasta que llegó el personal del Servicio Médico Forense.

Al ser entrevistado por la policía, el dueño de la carnicería dijo que el objeto del robo no eran las ganancias del negocio, sino una camioneta que estaba estacionada en la esquina y que los delincuentes pensaron que era de él, aunque en realidad no tenía nada que ver con el negocio. Los asaltantes se llevaron la camioneta y no robaron nada de la carnicería.

Hasta ayer las autoridades no habían capturado a los responsables de este crimen.

