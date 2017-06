Atendieron contingencia pluvial de forma coordinada

Querétaro, México.- Ante la lluvia torrencial que se presentó el día de ayer, todas las dependencias del Municipio de Querétaro trabajaron en coordinación y en colaboración con las dependencias del gobierno del estado, y se corroboró el funcionamiento de las obras pluviales que ejecutaron en puntos que anteriormente presentaban acumulamientos de agua, dio a conocer en rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros.

Señaló que participaron trabajadores del municipio de Querétaro de las diferentes secretarías como son Servicios Públicos, Gestión Delegacional, Obras Públicas, Secretaría de Gobierno y el DIF Municipal, y colaboraron en cumplimiento a las instrucciones del Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega.

“La infraestructura pluvial que se construyó para este periodo de lluvias trabajó en los términos que se ha planteado, es importante señalar que seguiremos trabajando, sin dejar de lado que estas obras son el camino para poder seguir trabajando en el tema de lluvias”, indicó el funcionario, quien recordó que el estudio de impacto se llevó a cabo en coordinación con la UAQ y se seguirá trabajando en más obras.

“La recomendación que es muy importante para la ciudadanía, para todos los que convivimos en este espacio, es seguir trabajando en coordinación y colaboración: no tirar basura, sacar la basura en los horarios y en el tiempo establecido, atender con agilidad todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades, manejo responsable de la información, que por parte de las autoridades competentes difunden los diferentes medios”.

El coordinador municipal de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, explicó que las lluvias que se presentaron el día de ayer, de ligeras a moderadas con intervalos de torrenciales son derivadas del huracán Dora de categoría 1 proveniente del Pacífico, y el pronóstico es que el resto de la semana continúe lloviendo.

“En 20 minutos alcanzamos a reportar 49 milímetros de acumulación de agua en la estación de Jurica y en la CEA 38 milímetros; en Cerro de las Campanas, recibimos lluvia muy rápida que causa afectaciones en vialidades como el centro en la zona de la UAQ, en Avenida 5 de febrero; Acceso a Jurica; Prolongación Zaragoza, no cabía esa cantidad de agua que cayó, en el sistema pluvial”.

Se presentaron 8 accidentes vehiculares en los que no hubo lesionados, los drenes funcionaron de manera adecuada, el Río Querétaro como en el auxiliar no desbordaron y trabajaron al 95% de su capacidad; los drenes Cimatario I y II al 20% el Dren Peñuelas al 10%, se tiene el registro de seis viviendas a las que hubo ingreso de agua a la vivienda.

“Aunque se atendieron muchos reportes de ingreso de agua pero era a la cochera o creían que estaba por entrar, afortunadamente no fue así y de manera inmediata con apoyo de delegaciones y de Servicios Públicos Municipales se atendió”.

Hubo cierres parciales de vialidades para evitar que se hicieran olas que luego genera que el agua ingrese a los negocios: Zaragoza y Allende,; Manufactura y Pista de Patinaje; Fuentes y Camino a San Pedro Mártir; Av. de la Luz y Cerro del Tambor; Epigmenio González y 5 de Febrero; La Joya (Sara García)

Alejandro González Valle, secretario de Servicios Públicos Municipales indicó que trabajaron 81 personas del área, y los trabajos preventivos funcionarios bien, y en algunas rejillas y alcantarillas hubo que hacer limpieza por basura acumulada que arrastró el agua donde hay pendientes; se atendió el reporte de cinco árboles caídos y tres brazos caídos, hubo solicitud de 500 costales que se entregaron en la delegación Cayetano Rubio y en Félix Osores.

Señaló que se hizo desazolve de limpieza de coladeras, rejillas y atención de derrame de aguas negras en algunas calles como Epigmenio González, 5 de febrero, Avenida de la Luz, Ezequiel Montes, La Joya, Magisterial, Manufactura; “se estuvieron revisando los 16 cárcamos que existían antes de las obras, que funcionaron bien tuvieron 22 pipas listas para puntos vulnerables”.

“Hubo puntos donde ya no tenemos que poner pipas que estén previendo inundaciones, no tuvimos ningún acumulamiento de agua en la calle de Pedro de Gante, que siempre se inundaba, el agua corrió sin problema; el bajo puente de Pasteur funcionó perfectamente; el otro bajo puente tampoco tuvimos problema; atrás de la Laborcilla en Manufactura tampoco pasó nada, hubo puntos que antes requerían que tuviéramos gente y pipas, la verdad nos han funcionado muy bien y nos han permitido ir a cuidar otros puntos para estar en prevención de cualquier situación que nos pida la ciudadanía”, indicó al llamar a la ciudadanía a que ayude a no tirar basura para evitar que se tapen las rejillas, pues el agua fluía de forma inmediata".

El secretario de Gestión Delegacional, Carlos Silva Reséndiz, indicó que el número de reportes que se atendieron fueron 32 de Carrillo Puerto con una afectación material; 24 de Epigmenio González sin afectaciones; 16 reportes de Félix Osores con afectación en 3 espacios; 23 reportes de Centro Histórico y una afectación material; 0 de Santa Rosa Jáuregui; 7 reportes de Josefa Vergara y 3 afectaciones materiales; y 5 reportes atendidos en Cayetano Rubio sin afectaciones. Estuvieron 74 personas de las delegaciones colaborando con el personal de todas las áreas.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Hiram Villeda Rodríguez, explicó el resultado de las 42 obras pluviales, que ayer se reflejó y que trabajaron en forma adecuada: dos obras tienen que ver con la reparación del Dren Peñuelas, mantenimiento de la sección del Río Querétaro en Santa María Magdalena, la Presa El Salto que aún en construcción ya nos ayuda de forma importante a regular el agua en esa zona; rehabilitación del Talud oriental en el dren el Arenal, tres obras que son puentes en Peñuelas, sobre la calle Torneros, la calle albañiles, y la calle estribadores; el ademado del dren en Colinas del Cimatario; dos obras sobre el dren Cimatario 1 que son los puentes que cruzan sobre Pasteur y el puente que cruza sobre Belisario Domínguez en la colonia Casa Blanca, no se tuvo el remanso que se generaba como en otros años en esta zona y en consecuencia inundaciones.

El drenaje pluvial en el andador Diego Rivera que funcionó de manera perfecta, el drenaje pluvial en la calle Roberto Cheyet en colonia Fresnos trabajó bien, así como el colector pluvial recientemente entregado en la colonia Mansiones del Valle también trabajó de manera eficiente.

Tenemos la construcción de un cárcamo de rebombeo en calle Gustavo Adolfo Becker; el tope hidraúlico en la colonia los Molinos que no permitió que se introdujera el agua que corre sobre avenida Epigmenio González, construcción del dren pluvial y torrenteras en Pino Suárez esquina con Nicolás Campa.

“El Centro Histórico fue el que tuvo mayor intensidad, a causa de esto el desalojo en este punto fue más lento de lo deseado pero trabajó correctamente, ampliación de red de drenaje pluvial en Luis Pasteur en Valle Alameda, es el puente de los balones a la altura de col Mercurio”.

El colector en Kiliwas en Cerrito Colorado; la obra de Fray Juan de Zumarraga en Villas de Guadalupe, una de las dos obras pluviales que no se ha concluido, no entró en operación porque está en construcción; la obra de Zaragoza en los tres cruces que son las esquinas de Juárez, Corregidora y Allende, la obra trabajó en forma adecuada.

Hubo un problema de basura en la calle con Allende con taponamiento importante, que en cuanto se retiró trabajó en forma eficiente. La construcción del colector pluvial en avenida Hércules afuera del seminario y también trabajó de manera correcta, en Constituyentes acceso a la PGJ calle Heriberto Jara donde se trabajó de forma adecuada.

En Manufactura tuvimos un contratiempo de reciente entrega en Corregidora Norte, por donde está la pista de patinaje, la obra está concluida al 100 por ciento, el equipamiento está colocado pero dependemos de una dependencia federal para conectar la alimentación eléctrica.

Tenemos en seguida la ampliación de red de drenaje pluvial en Miguel Ángel Saucedo, cerca de Constituyentes; Epigmenio González afuera de empresa de telefonía se trabajó en forma correcta, en la ampliación del colector pluvial y equipamiento del colector en Rinconada la Capilla, también trabajó de forma adecuada; rehabilitación de drenaje pluvial en avenida Hércules por el seminario trabajó bien; construcción de colector pluvial y cárcamo de bombeo en el bajo puente de la carretera 57 complemento de obra del puente de los balones trabajó correctamente.

Otras dos obras donde hubo problemas por basura que obstruyó la captación al estar bloqueando las rejillas pluviales fue en el acceso a Jurica, en cuanto se retiró la rejilla también trabajó en forma adecuada, y el otro fue en Eduardo Loarca, que a pesar de estar obstruida parcialmente con basura, trabajó muy bien.

Mejoramiento de capacidad conductiva del dren El Arenal, mediante la presión de la alcantarilla Acequía Blanca obra recién concluida en Juriquilla donde se generaba remanso importante.

La siguiente obra es la obra pluvial de Pirineos, es la segunda obra que está en proceso, programada para finalizarse a finales de agosto, no entró en operación en cuanto este en funcionamiento estaremos desalojando el agua más rápido de esta zona de la ciudad, después tendremos la construcción del drenaje pluvial en prolongación Bernardo Quintana, parte de los trabajos que se hicieron recientemente de repavimentación un poco atrás de plaza sendero está operando y trabajó de manera adecuada y finalmente el desazolve de cinco bordos, más que obras de desalojo son obras de regulación que trabaja de forma correcta y ayudaron a que el agua no llegará de manera tan rápida a las zonas bajas, es el bordo Argentina, el bordo Bella Vista, el bordo Azteca, El Salitre y el bordo cinco Halcones.