Atropellan a puma en la carretera y roban su cadáver

Tamaulipas.- Un puma fue embestido en la carretera que conduce de Padilla a San Carlos en el estado de Tamaulipas.

Luego de ser golpeado poe un vehículo el animal quedó tirado en medio de la carretera por unos momentos, sin embargo, poco después desapareció. Al parecer un conductor lo retiró del lugar.

Autoridades de Tamaulipas dieron a conocer que ya están buscando al ejemplar con el fin de ayudar a la conservación de dicha especie.

Foto: Temática (Pixabay)

De acuerdo al presidente municipal del lugar, al encontrar al animal se podrán recabar algunos datos que ayudarán a su preservación.

Por esta razón, Eduardo Alvarado realizó un llamado a los lugareños a través de as redes sociales en caso de que tengan información al respecto.

Foto: Facebook Lalo Alvarado

"Amigos de la región, este ejemplar de ´puma o león de montaña fue al parecer atropellado a un kilómetro antes de Graciano Sánchez en las inmediaciones del municipio de Padilla y San Carlos. Al parecer un automovilista lo recogió el lugar", detalló.

Alvarado explicó que es sumamente necesario conocer la edad del ejemplar así como su estado de salud, sexo y la dieta que llevaba lo cual ayudará a implementar medidas posteriores de conservación.

Capturan a puma en Jalisco luego de rondar por las calles

En un video que circula en las redes, se ve el momento cuando el felino sale corriendo a gran velocidad por una de las calles del municipio, logrando atraparlo en el interior de una casa

En una zona habitacional del municipio de Tequila, Jalisco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró de manera precautoria un ejemplar adulto de Puma (Puma concolor), de acuerdo a un reporte recibido por parte de Protección Civil y Bomberos de dicho municipio.

Personal de la PROFEPA en la entidad acudió al sitio con el objeto de rescatar al felino, con la colaboración del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa conformado por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco Zúñiga, Jalisco.

Foto: Cortesía

Al arribar a la localidad, se informó que el Puma (Puma concolor) fue visto merodeando por la calle y posteriormente ingresó al patio de una casa-habitación, sitio en donde fue asegurado para proteger la vida de las personas y la del ejemplar mismo.

Cabe señalar que el felino es un macho adulto, con un peso de 41 kilos, el cual presenta evidencias de haber estado en cautiverio, toda vez que se encontró durmiendo dentro de la casa, las garras no tienen filo y no presenta garrapatas, indicio de que no es un ejemplar silvestre.

Finalmente, el Puma fue sedado y trasladado a las instalaciones del Zoológico de Guadalajara, donde especialistas en felinos le darán la atención requerida para su resguardo y valoración

En un video que circula en las redes, se ve el momento cuando el felino sale corriendo a gran velocidad por una de las calles del municipio, logrando ser atrapado metros adelante.

Profepa atiende muerte de puma atropellado en Jalisco

En mayo pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió la muerte de un ejemplar de puma causada por atropellamiento en Jalisco.

En un comunicado, la autoridad ambiental informó que el hecho ocurrió en el kilómetro 20+500 de la carretera libre Guadalajara - Ciudad Guzmán, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Añadió, que el reporte fue hecho por personal de Seguridad Pública Municipal, donde mencionaban la presencia del cadáver del puma con afectaciones en la cabeza y tórax, cuya causa de muerte aparente era por atropellamiento.

Foto: Temática (Pixabay)

Personal de la delegación federal de la Profepa en Jalisco descartó cualquier ataque en contra del ejemplar ya que encontraron un rastro del felino en una brecha aledaña a la carretera luego de realizar un recorrido por las inmediaciones para revisar la posible existencia de cartuchos de arma de fuego, ganado muerto y/o huellas.

Señaló que el cadáver fue será trasladado por el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) formado por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco Zúñiga, el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que se le practique la necropsia correspondiente.

