Aumentará precio de agua potable en 6 municipios de Edomex

Estado de México.- Piden ayuntamientos a la Legislatura local autorización para incrementar tarifas de agua potable en los municipios de Atlacomulco, Coacalco, Huixquilucan, Jilotepec, Toluca y Tultitlan.

Se estima que el aumento sería entre 4.8 y 25% y aplicaría en agua potable, drenaje y alcantarillado a partir del 2019.

En reunión con #ComisionesUnidas de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos para revisión de tarifas diferentes a las establecidas en el Código Financiero. (1 de 2) pic.twitter.com/3wpxpWoHSz — Alfredo Pérez Guzmán (@AlfredoPerez_G) 11 de diciembre de 2018

Algunos de los motivos para justificar el aumento al vital liquido es que existe una extensa deuda por parte de los beneficiarios.

El presidente de la Comisión Técnica del Agua, Francisco Javier Escamilla Hernández, admitió que el usuario no paga porque no ve mejoras, y el servicio no mejora porque lo usuarios no pagan y el organismo está estancado en un círculo vicioso.

Advirtió que si lo existen los aumentos los organismos no podrán mejorar la eficiencia en el suministro de agua.

Los integrantes de las #ComisionesUnidas de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos acordaron reunirse con los representantes de los municipios con incrementos de agua y con funcionarios del gobierno del Estado de México. — Legislatura EdoMex (@Legismex) 12 de diciembre de 2018

Alfredo Pérez Guzmán, encargado de Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), puntualizó que es necesario que todos los organismos de agua tengan finanzas sanas y mantener en adecuado estado su infraestructura para garantizar su operación.

Según información recabada por la Comisión Técnica de Agua, 42 de cada 100 usuarios no pagan por el servicio de agua, teniendo una eficiencia de cobro del 58%, con las nuevas tarifas esperan subir a 63%.