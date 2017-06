Autoridades, incapaces: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, lamentó que el gobierno de la entidad sea rebasado por las bandas criminales y por diversos delitos, entre ellos, la extorsión.

Dijo que es muy evidente la forma cíclica en la que operan las bandas criminales, “de un delito saltan al siguiente, roban casas, roban negocios, le siguen a la extorsión telefónica”.

Delincuentes hablan a los dueños de los negocios para extorsionarlos.

“A los que tienen negocios les marcan para extorsionarlos pidiéndoles el cobro de piso, incluso, pasa la persona a cobrar al mismo negocio”, manifestó.

El empresario expresó que si bien no han tenido registro de extorsión entre sus agremiados, los empresarios ya saben qué hacer ante situaciones de este tipo.

A los negocios en Xalapa les exigen derecho de piso / Foto: Alcaldes de México

“Si hay un número que no conocen no responder y reportar el número del cual están siendo extorsionados; de alguna manera se ha podido controlar, sobre todo, no haciendo caso y denunciando de inmediato”, dijo.

Nota relacionada

Extorsión incrementó un 348% en Veracruz Por: El Debate Veracruz, México.- De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, Veracruz es uno de los estados que encabezan los delitos de extorsión puesto que pasó de 62 casos en 2016 a 216 en 2017 es decir tuvo un aumento de 348%.

Información: El Universal