Axel no estaba en el país cuando Karen murió afirma su madre

Ciudad de México.- Hace unos días se dio a conocer que el presunto asesino de la modelo argentina Karen, la cual fue encontrada sin vida en un hotel de la Ciudad de México, presuntamente fue asesinada por Alejandro Axel "N", un joven actor.

Su mamá envió un comunicado a los medios de comunicación defendiendo a su hijo.

En el comunicado calificaba coma "aberrante" y que la llenada de indignación y tristeza el asesinato de Karen.

Es para mí aberrante, y me llena de indignación y tristeza el hecho que ocurrió el día 27 de diciembre del año pasado,en el Hotel Pasadena de la Ciudad de México, un acto atroz que forma parte de las miles de historias de mujeres que son víctimas de violaciones, trata de personas y como en este caso, feminicidios.

También comentó que es "doloroso y terrible" que la autoridad "acuda a prácticas inquisitivas y por tratar de resolver por la vía rápida, sin haber investigado realmente e incurriendo en errores como el de consignar a la persona equivocada", y que creando "chivos expiatorios" están creando nuevas víctimas, que lo que se necesita es verdad y justicia.

"Al no investigar como deben, están permitiendo la delincuencia, perdiendo el tiempo y recursos valiosos, ya que en lugar de encontrar y consignar con pruebas verídicas a los verdaderos culpables,nunca se llega a la verdad ni se hace justicia,ni se detiene la inseguridad que nos afecta y eso... no es el estado de derecho que tanto necesitamos y del que tanto presumen"

La madre de Axel menciona que él no es responsable del asesinato de Karen, y que no solo se ja perjudicado la imagen de su hijo si no también la de Karen, joven que Axel no conocía "como incorrectamente se afirmó en la conferencia de prensa que emitió la autoridad"

"mi corazón está destrozado de ver como se ha estigmatizado y presentado a mi hijo como un feminicida"

También aclaró que su hijo se encontraba fuera del país el día que Karen fue asesinada.

"Él no se encontraba en nuestro país el día en que alguien le arrebató la vida a Karen"

La madre del acusado menciona que se encuentra preocupada de donde etará su hijo, y que se siente orgullosa de él porque formo a un ser humano "amoroso,alegre,responsable, comprometido,entregado a su trabajo,apasionado de la vida" y que confía en las autoridades.

ASESINATO

Según la carpeta de investigación FBJ/BJ-1/UI-1S/D/7547/12-2017, el día miércoles, 27 de diciembre, su presunto asesino llegó a un hotel ubicado en la Avenida Revolución 826 en la delegación Benito Juárez, CDMX, a las 07:50 de la tarde, pidió una habitación y le otorgaron la número 214, minutos más tarde arribó Karen.

Dieron las 8:30 de la noche y el hombre salió del hotel con un casco puesto, cosa que se le hizo raro al dueño y decidió ir a la habitación, al entrar pudo ver a Karen sin vida.

El cuerpo de Karen fue encontrado sobre manchas de sangre, a un costado de la cama, presentaba dos disparos en la cabeza y cortes profundos en su cuerpo, razón por la que las autoridades creen que trató de defenderse.

En la mesa de la habitación había bebidas alcohólicas y cocaína.