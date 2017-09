Bebé ensucia su pañal y la mujer lo azota contra el suelo

Aguascalientes, Ags.- Muchas son las madres que dejan a sus hijos en compañía de nanas y de algún familiar por la necesidad de salir a trabajar, deseando no le pase nada en su ausencia.

Pero lo que hizo esta menor de 17 años no tiene nombre, karina Guadalupe había dejado a su pequeño de tan solo un año nueve meses al cuidado de la familia de la menor en su propia casa, ellos no eran familiar de Karina pero lo hacía mientras ella iba a trabajar a Zacatecas por semanas y no podía llevarlo consigo.

Foto:Creativecommons

Una tarde al parecer la menor no se encontraba con paciencia suficiente para ver al pequeño llorar, notó que se había hecho del baño y debido a esto ensucio uno de los muebles de la casa, acción que enfureció tanto a quien lo cuidaba que empezó a maltratarlo y azotarlo contra el suelo en señal de castigo.

En el momento al bebé solo lloraba y lloraba y a pesar de sus lesiones no hizo nada por el, él pequeño se mantuvo así desde el lunes que fue la agresión hasta el viernes pasado cuando un habitante de la misma casa lo llevó al médico al observarlo muy mal pero por desgracia al llegar ya no pudieron hacer nada y debido a los golpes el bebé había dejado de existir, estaba muerto.

Foto:Creativecommons

Los hechos ocurrieron en Los Chicahuales en Jesús María, Aguascalientes, aunque ya se había dado un informe sobre la muerte de un pequeño en el Centro de salud de la comunidad, no fue sino hasta este domingo que la Fiscalía del Estado logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de la culpable.

Ya que a parte de presentar una grave lesión en el cráneo tenía severos daños de maltrato, golpes, fue entonces que se dio parte a las autoridades del Ministerio Público quienes dieron con las verdaderas razones de la muerte del pequeño.

Foto:reativecommons

Los mismos vecinos del lugar dieron a conocer que ya anteriormente habían escuchado como el pequeño lloraba y la mujer lo maltrataba, mostraba siempre una actitud violenta pero nunca se atrevieron a denunciar, la madre y la familia que cuidaba al pequeño no tenían ningún parentesco solo como "amigos" lo dejo a cargo.

No se sabe más datos del momento en que la madre se enteró de lo sucedido ni que pasó con el cuerpo del pequeño, si ya fue entregado a ella pero esto es un hecho que no debe quedar impune al estar involucrado un menor que no tenía la culpa de las locuras de la menor.

Con información de Binoticias