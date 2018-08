Bloquean accesos de Alcaldía en Tamaulipas

Agencia Reforma. CIUDAD MADERO, Tamaulipas .-Empleados que han sido dados de baja en el Municipio de Ciudad Madero y que no han recibido su finiquito cerraron por unas dos horas los accesos a la Alcaldía, por lo que colocaron una tabla en la puerta principal.



Los trabajadores, en su mayoría auxiliares viales, señalaron que desde hace unas semanas que fueron despedidos, el personal de Recursos Humanos sólo les da largas para no pagarles, por lo que se impidió el ingreso al edificio ubicado en la zona centro del municipio desde las 13:00 a 15:00 horas del día de hoy.

Lee también: Se incendia ex basurero en Ciudad Madero



"Sólo nos traen dando vueltas, que ellos nos van a llamar, que nos avisan y no es cierto. Nos urge que nos resuelvan, ya veremos qué otras medidas tomar", dijo una mujer que laboraba para esta administración.



En los últimos días ha sido común ver gente afuera de la Alcaldía esperando recibir información sobre el pago de su finiquito o sueldo, mientras que el Alcalde panista Andrés Zorrilla no ha tenido actividad pública ya que presuntamente se había ido de vacaciones.

Lee también: Poste de la luz cae sobre vehículo estacionado