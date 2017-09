Burrocebra ya no es patrimonio inmaterial cultural

Tijuana, Baja California.- Los famosos burrocebra de Tijuana ya no serán considerados patrimonio cultural, dio a conocer el Colectivo Abogados Animalistas de Tijuana a través de su cuenta de Facebook.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito señaló como inconstitucional la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial del estado de Baja California la manifestación considerada "burrocebra, binomio carreta-burro" publicada el 8 de agosto de 2014 en el Periódico Oficial del Estado.

En el mensaje explican que a través de la Constitución, el Colectivo de Abogados Animalistas logró proteger el derecho humano que tienen para participar en la dirección de asuntos públicos, así como a brindar amparo a un grupo de personas no humanas, evitando que se legitime su explotación a través de "artilugios como la declaratoria que ha sido revocada".

Animalistas de Tijuana consideran maltrato animal al trato que se le da a los burrocebra. Foto: Abogados Animalistas de Tijuana

Señalaron también que estarán atentos a cualquier caso en que el Consejo del Patrimonio Cultural del Estado atente contra el bienestar de los animales, de manera que puedan ejercer sus derechos políticos para participar en la toma de decisiones estatales.

"La inmensa mayoría de los bajacalifornianos queremos vivir en paz y el rechazo efectivo de las diversas formas de violencia comienza por el destierro de prácticas que lejos de ser una tradición digan de patrimonializarse, son verdaderos esperpentos culturales".

LA LUCHA LEGAL

En el año 2014, el Gobierno del Estado declaró al burrocebra como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Baja California.

Sin embargo, esta decisión fue hecha sin conocimiento de la sociedad bajacaliforniana y de manera irregular ante la suplantación de las autoridades que integran el Consejo del Patrimonio Cultural del Estado, de acuerdo a la información proporcionada por el Colectivo de Abogados Animalistas de Tijuana.

Aseguran además que el Gobierno Estatal no explicó la cantidad de recursos que se otorgarían con motivo de la declaratoria, ni quiénes serían los beneficiarios de tal monto.

Por esta razón, asociaciones y activistas animalistas de Tijuana se unieron para promover un juicio de amparo colectivo en contra de la declaratoria.

Como resultado, el día 12 de abril de 2016, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, Juez Brando Arturo González, revocó la declaratoria del Consejo.

Ante esto, el gobierno estatal interpuso un recurso en contra de la resolución del Juez González.

Fue así como la resolución definitiva quedó en manos del Primer Tribunal Colegiado de Distrito con sede en Mexicali, el cual sentenció como inconstitucional la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial.

EL MALTRATO AL "BURROCEBRA"

La práctica de "disfrazar" a un burro de cebra data de hace muchos años, pero hasta hace poco tiempo se ha prestado especial atención al tema del maltrato animal y el trato ético hacia los animales.

Entre ocho y diez burros son los que actualmente son explotados en Avenida Revolución.

Los animales están expuestos a la intemperie sin protección de los elementos de la naturaleza por horas, su pelaje ha sido pintado con químicos; se les invita a transeúntes a subirse a ellos "para tomarse la foto", y no se les provee correcta alimentación ni hidratación.

"Desde un punto de vista abolicionista, los burros son personas no humanas que no trabajan ni firman contrato y por lo tanto no deben de ser explotados y tratados indignamente para fines económicos".

Con información de Facebook @Abogados Animalistas de Tijuana