Buscan a desaparecidos tras paso de “Lidia” por BCS

El Universal.- Usuarios de redes sociales han comenzado a compartir la búsqueda de algunos familiares desaparecidos o con quienes no han podido tener comunicación, desde que azotó la tormenta tropical “Lidia” el jueves en Los Cabos.

Ciudadanos en grupos de Facebook comparten imágenes de sus familiares y expresan su preocupación al no saber de su paradero.

Es el caso del joven José Manuel Salas Ramírez, de 23 años, a quien se le vio la madrugada del jueves en el arroyo de la colonia Lagunitas, según refieren familiares.

Su esposa, Thania García, confirmó el reporte a EL UNIVERSAL y señaló que durante la emergencia, fueron arrastrados por la corriente. Su padre falleció y este día lo están velando. Aún espera noticias de su esposo, José Manuel.

También se encuentra extraviada la niña Maritza Michell, de 7 años, según narra su padre, en un video que circula y en donde expresa: “es flaquita, le faltan sus dos dientes de enfrente. Traía short rosa y una blusa morada”. Y solicita información en el albergue de Vista Hermosa, en San José del Cabo, donde se refugio al resto de su familia.

Circula una fotografía de una adolescente, Dulce Maqueda, de 13 años. Su hermana, Miriam, señala que no sabe nada de ella desde la emergencia por la tormenta.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Miriam relata que el jueves había ido a visitar a su madre, porque desde hacía seis meses abandonó su casa y se fue a vivir con amigas a la colonia El Caribe, una de las colonias consideradas de más riesgo.

“Ya no quiso vivir con mi mamá, vivía con amigas. Y vino el día de la lluvia a vernos, pero tampoco se quiso quedar. A las seis se fue a su casa y ya estaba lloviendo. Desde entonces no sabemos nada. Ya fui al Semefo y no nada. Vamos a ir a los albergues”, comentó preocupada.