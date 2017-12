CNDH alerta por las condiciones de desplazados en Chiapas

Chiapas.- En una visita realizada a Chalchihuitán y a Chenalhó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató las condiciones de riesgo en que viven las más de 5 mil personas desplazadas por el conflicto territorial entre estas comunidades y destacó la urgencia de fortalecer las acciones de apoyo humanitario para prevenir “hechos de difícil o imposible reparación”.

Las personas afectadas refirieron al personal del organismo que continúan la violencia e inseguridad que los obligaron a dejar sus hogares, por lo cual demandaron que se les otorguen garantías de protección a su integridad física y la de sus familias, así como propiciar condiciones adecuadas de retorno a sus poblaciones.

En este sentido, la comisión reiteró las medidas cautelares enviadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender esa situación, sobre todo ante el brusco descenso de la temperatura en esta época invernal y el precario estado de salud en que se encuentra esa población, principalmente niños y adolescentes, personas mayores y con discapacidad, así como mujeres embarazadas.

Visitadores adjuntos y personal médico de #CNDH constataron falta de insumos básicos, condiciones de higiene y la presencia de enfermedades entre la población afectada. pic.twitter.com/fI6oQ767ro — CNDH en México (@CNDH) 22 de diciembre de 2017

En un comunicado, la CNDH señaló que visitadores del organismo verificaron el riesgo a la integridad física y psicológica que enfrentan esas personas, al continuar el clima de inseguridad que los obligó a huir de sus lugares de origen, escasez de alimentos, falta de servicios de salud y falta de condiciones dignas de alojamiento en los campamentos instalados, así como la pérdida de sus cosechas, principalmente de café, que constituyen su principal fuente de ingreso económico.

La comisión detalló que personal de las oficinas de la CNDH ubicadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Ixtepec, Oaxaca; Veracruz, estado de Veracruz, y Villahermosa, Tabasco, encabezado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, se trasladó a la zona de conflicto para entrevistar a las personas afectadas, quienes informaron de la falta de insumos básicos para su dieta, como maíz, frijol y azúcar, y denunciaron que los productos alimenticios que se les han proporcionado están fuera de sus hábitos de consumo, lo que les ha ocasionado enfermedades gastrointestinales.

Urge atender medidas cautelares de 5000 desplazados en #Chiapas ante el brusco descenso de la temperatura en esta época invernal y el precario estado de salud en que se encuentra esa población. pic.twitter.com/AXcK1JX6Pw — CNDH en México (@CNDH) 22 de diciembre de 2017

Además, personal médico de la CNDH verificó que algunos menores padecen enfermedades respiratorias, así como ausencia de atención médica y control prenatal a mujeres en periodo de gestación, por lo cual llama a las autoridades de salud federales, estatales y municipales para que diseñen y pongan en marcha estrategias que eviten el agravamiento de su condición de salud.

“Durante el recorrido por ocho comunidades afectadas por el conflicto, se tuvo conocimiento de las precarias condiciones que prevalecen en los campamentos de desplazados, donde se apreció la falta de condiciones de higiene y alojamiento que les permitan enfrentar contingencias climáticas adversas, como el frío y la lluvia, ante lo cual es urgente implementar campañas preventivas y, en su caso, atender la aparición de epidemias”, indicó.

Verifica #CNDH condiciones en que viven personas desplazadas por conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, #Chiapas, y reitera urgencia de fortalecer acciones de apoyo humanitario. �� https://t.co/A6tMngRkVl pic.twitter.com/34aYrkm0dQ — CNDH en México (@CNDH) 22 de diciembre de 2017

Además, personal de la institución participó en calidad de observador en las reuniones sostenidas entre servidores públicos federales, estatales y municipales con habitantes de las comunidades involucradas en el conflicto y, el organismo aseguró, que dará seguimiento al desarrollo de las mesas de trabajo propuestas para solucionar el problema territorial que enfrentan.

Con información de El Universal.

UNESCO condena asesinato de periodista en Veracruz

Veracruz.- Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), condenó el asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguilando, registrado el pasado 19 de diciembre, mientras asistía a una fiesta de Navidad en la escuela de su hijo en Veracruz.

"Condeno el asesinato de Gumaro Pérez Aguilando e insto a las autoridades a llevar a juicio a los autores de este crimen", señaló la directora.

Audrey Azoulay Foto: Twitter

En un comunicado, el organismo mundial indicó que en el espíritu del Artículo 1 de la Constitución de la Unesco, la directora general emite declaraciones sobre violaciones de la libertad de prensa, condenando el asesinato de trabajadores de los medios de comunicación, de acuerdo con su acción para llevar adelante el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y el problema de la impunidad.

Gumaro Pérez Aguilando, de 35 años y quien cubría temas de seguridad, fue asesinado por dos sujetos que le dispararon durante una celebración navideña en un aula de la Escuela Primaria Aguirre Cinta en la que estudia su hijo.

Gumaro Pérez Aguilando Foto: Facebook

Un miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan dijo que "su hijo no vio cuando le dispararon porque estaba jugando afuera del salón".

Esta declaración sucede a días de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz asegurara que el periodista no se dedicaba a esto y por lo tanto que su muerte no tenía relación con la prensa:

"Lo anterior deriva de que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo, lo cual es confirmado por su cónyugue; Así como los medios El Golfo Pacifico, Diario de Acayucan, Libertad de Coatzacoalcos y Voz del Sur, en los cuales alguna vez colaboró, aunado a que un portal de autoría fue dado de baja desde hace algunos meses"

#FGEInforma

Datos de prueba confirman probable participación de Gumaro P.A. en grupo delictivo de la delincuencia organizadahttps://t.co/1ZRLrKz2AF pic.twitter.com/2kaDY8P0yo — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 20 de diciembre de 2017

Posteriormente que la Fiscalía comenzó a acusar a Gumaro de nexos con el crimen organizado, los relatores para la libertad de expresión, comentaban que se ha usado en diversas ocasiones, ligar a periodistas con el crimen organizado para así no realizar la investigación. Además de que muchas veces los periodistas se quedan sin opciones y no se e puede decir que no a un gatillero.