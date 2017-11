Cabeza de Vaca propone frente contra del tráfico de armas

Tamaulipas, México.- El mandatario panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, propuso a sus homólogos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) formar un frente para combatir el tráfico de armas, el cual, dijo, es uno de los principales detonantes de la violencia en México.

“Pongo sobre la mesa un tema que generalmente no se toca y se nos olvida también, que toda esta violencia no hubiera sido posible si estos delincuentes no hubieran tenido armas, es un problema muy serio que seguimos teniendo en el país: la introducción de armas de otros países, especialmente de Estados Unidos”, apuntó durante la reunión de la Comisión de Seguridad de la Coferencia, celebrada en la Ciudad de México.

En Tamaulipas, detalló, 80% de las armas decomisadas a los delincuentes proviene de la Unión Americana. Ante tal situación, propuso que en una siguiente reunión de la Conago se trate el tema y la necesidad de que se emprendan acciones conjuntas, entre gobiernos de los estados y la Federación, a fin de frenar ese delito.

Durante la reunión también se analizó el alcance de la Ley en materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de las Personas, así como las obligaciones de las entidades en ese rubro.

Durante su participación, el gobernador reconoció los avances en materia legal para combatir ese problema; sin embargo, señaló que que es importante tomar medidas de mayor alcance para evitar que las desapariciones forzadas ocurran: “Uno de los objetivos que se tienen no sólo es la ubicación de las personas desaparecidas, sino asegurarnos que no vuelva a suceder y eso depende de las acciones que llevemos a cabo”.

García Cabeza de Vaca admitió que funcionarios y servidores públicos contribuyeron con el problema por responsabilidad, omisión o incluso, complicidad con el crimen organizado.

Con información de El Universal.com.mx

