Cae "El Chiro" presunto asesino del turista en Ixtapa

Chilpancingo.- Con fecha veintiocho de Diciembre del año dos mil diecisiete, se recibió una llamada telefónica de Radio Operador de la policía preventiva municipal de esta ciudad de Zihuatanejo Guerrero, quien informó a esta autoridad que en el Boulevard Ixtapa, en un estacionamiento público en Ixtapa Zihuatanejo de Azueta, se encontraba una persona del sexo masculino privado de la vida por lesiones por proyectil de arma de fuego, y quien en vida respondió al nombre de Douglas “N”, iniciándose la carpeta de investigación 12130570301343281217.

Entrevista de la ofendida Cheryl “N”(hermana de la víctima) y del c. Jeff “N” quienes identifican la identidad cadavérica, asistidos por su interprete habilitado, la C. Maryuth Yulidith Martínez Díaz, a su vez asistida del Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas del Estado de Guerrero, la licenciada Ángela Marbella Aceves Palacios. Dictamen en Materia de Criminalística de Campo, del lugar de los Hechos, ubicado en boulevard Ixtapa Zihuatanejo, precisamente en el estacionamiento de un bar. Acta de Inspección, levantamiento e identificación de cadáver, número CGPM/CRCG/564/2017, de fecha veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete.Dictamen Médico Legal de Necropsia; determinando que la causa del fallecimiento de la víctima fue herida por proyectil único de arma de fuego.

Dictamen en materia de Química forense (toxicologico), se establece que si se le identificaron residuos metabólicos solamente de alcohol. Dictamen en materia de Química (rodizonato de sodio), de acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras tomadas de la región dorsal y palmar de ambas manos, cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de DOUGLAS “N”, y se establece que no se le identificaron residuos de plomo y bario producidos por la deflagración de la pólvora por disparo de arma de fuego.Entrevista a testigo presencial de los hechos, quien precisa en señalar que el C. Isidro “N”, alias el Chiro, el dia 28 de diciembre del 2017 privo de la vida al C. Douglas “N”.

Avance de Informe de investigación:

Se realizó operativo en una colonia de la ciudad y puerto de Zihuatanejo; y derivado de dicho operativo se logró la detención de Isidro ”N”, alias “El Chiro”, persona que concuerda con las características físicas y nombre proporcionada por la testigo presencial, a quien se le encontró en posesión un Arma de Fuego, Tipo escuadra, Cromada, con Cachas de Madera color café, Calibre .45 Auto, Marca Colt, Modelo MK lV, Series 80, con manufactura en Hartford, Conn. USA. Numero de Matricula SF34419, Un cargador con capacidad de 7 cartuchos y Abastecido con 4 Cartuchos Útiles calibre .45 auto Marca wínchester.

Dictamen en materia de Balística:

Mediante el cual concluye: los siete casquillos calibre .45 Auto, marca Winchester, relacionados con la carpeta de investigación 12130570301343281217, si fueron percutidos por la pistola calibre 045 Auto, marca Colt MK serie 80, matrícula número SF34419, manufacturada U.S.A., relacionados con la carpeta de investigación 1213057010008050118.

Aproximadamente a la media noche del día veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, el hoy agraviado Douglas “N”, acudió al Bar con razón social 40,20, ubicado en Ixtapan Zihuatanejo; ingirió diversas bebidas alcohólicas, estuvo un rato observando la variedad, posteriormente contrató los servicios de una chica de nombre africa y/o keila, ambos se retiraron del bar, para acudir a un hotel colindante, lugar donde aparentemente tuvieron un altercado y con posterioridad el norteamericano regreso al bar 40,20, para exigir la devolución de su dinero en virtud de que aparentemente había sido robado por la mujer demerito, escandalizando y consecuentemente tuvo un altercado con diversas personas, tanto empleados, como clientes de dicho establecimiento, al salir fue alcanzado por el homicida quien le disparó a una distancia de dos o tres metros, privándolo de la vida.

Posteriormente se iniciaron las investigaciones realizando diversos actos de investigación que se incorporaron a la carpeta de investigación y posteriormente se solicitó la orden de aprehensión y al efecto se inició la búsqueda del sujeto activo, mismo que fue ubicado y aprehendido conforme derecho y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Con los registros de investigación arriba señalados, se tuvieron datos suficientes para acreditar que se ha cometido hecho que la ley califica como delito de Homicidio Calificado, y que el hoy imputado Isidro "N" alias "El Chiro" cometió el delito de homicidio calificado en agravio de Dougla "N".