Cae presunto autor que ultimó vida de edil de Paracho

Uruapan, Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona relacionada en el homicidio del presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, ilícito perpetrado la mañana del 6 de octubre pasado.



Personal de la Fiscalía Regional dio cumplimiento al mandato judicial instruido en contra de Armando J., de 28 años de edad, quien de acuerdo a datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el día de los hechos en complicidad de otras personas atacó con un arma de fuego al agraviado.

Durante los trabajos de investigación se logró establecer que la víctima se encontraba a las afueras de su domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la población de Paracho, lugar a donde arribó el imputado y sus cómplices a bordo de una camioneta Pick Up color gris.



Asimismo, se acreditó que siendo aproximadamente las 9:00 horas uno de los acompañantes del ahora detenido descendió de la unidad y le disparó en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga en el vehículo.



Una vez que se realizaron las respectivas indagatorias, se determinó la posible relación de Armando J., en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.

Dicho mandamiento fue cumplimentado por el personal de la Fiscalía Regional con apoyo de un intérprete purépecha, toda vez que el imputado es originario de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan.



El ahora detenido fue presentado ante el Juez de control a efecto de que sea resuelta su situación jurídica por su relación en el delito de homicidio calificado.

En una ráfaga de balas edil de Paracho pierde la vida

El munícipe se encontraba afuera de su casa al momento del ataque

Paracho, Michoacán.- Stalin Sánchez González, quien fuera representante municipal en el período 2015-2018 emanado de las filas del PRD en esta entidad, muere bajo un ataque de balas la mañana de este viernes.

Stalin Sánchez era de las filas del PRD. Foto: El Universal

De acuerdo a los primeros reportes, la labor periodística trascendió que el munícipe se encontraba afuera de su domicilio ubicado en la casa con el número 50 de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Centro de esta cabecera municipal, momento en que las balas lo alcanzaron.

Asesinan al presidente municipal de Paracho, Michoacán, Stalin Sánchez Gonzalez, al exterior de su domicilio.

Por otra parte, el gobernador del estado compartió en su cuenta de Twitter sobre el lamentable suceso, expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos del edil de Paracho, Stalin Sánchez González, quien fue privado de la vida esta mañana.

Al mismo tiempo refrendó su compromiso para que este acto no quede en la impunidad.

He instruido a la @MichoacanPGJ realizar las diligencias para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. ¡No habrá impunidad! Algunos otros usuarios han expresado sus condolencias en la que fuera la cuenta personal de Facebook del alcalde.

Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión, en estos momentos, la Fiscalía Regional de Justicia se encuentran en la escena a fin de recabar pruebas que los guíen hasta el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo a información de Cambio de Michoacán.

Despiden a edil en Michoacán, asesinado el pasado viernes Paracho, Michoacán.- Entre música de banda, expresiones de hartazgo por la imparable ola de violencia y una imagen de la víctima que se elevó al cielo en un globo de cantoya, fue despedido el alcalde de Paracho, Michoacán, Stalin Sánchez González, ejecutado este viernes por un grupo armado.

La plaza principal de este pueblo de la meseta Purhépecha, también conocido como la capital michoacana, fue el escenario público en el que habitantes de la región, políticos y empresarios dieron el último adiós al presidente municipal perredista.

“No hay que bajar la guardia y redoblar esfuerzos ante cualquier suceso que busque trastocar a la sociedad, esto a fin de que Michoacán siga avanzando“, expresó el secretario de Gobierno en la entidad, Adrián López Solís, al participar en la ceremonia luctuosa.

“Tu lucha no ha sido ni será en vano. Por más trágicos que sean los acontecimientos. No podemos bajar la guardia, no podemos ceder los espacios públicos en manos de los criminales”, dijo López Solís.

El encargado de la política interna, advirtió una vez más que el gobierno de Michoacán tiene el compromiso de hacer cumplir la ley y hacer valer la justicia ante el homicidio del edil perredista.

Ante más de una treintena de presidentes municipales que acudieron a la despedida de Stalin Sánchez, Adrián López Solís, pidió a los alcaldes no ceder ante presiones de agentes externos (relacionados al crimen organizado), redoblar su confianza en las instituciones y ante cualquier hecho trabajar de manera coordinada por el bienestar de la población.

Sostuvo que no se debe retroceder en ningún sentido respecto a los avances no solo en seguridad pública, sino en desarrollo económico y social.

“No es momento de retroceder, quienes hemos elegido como razón de ser el servicio público, somos consientes de ello, incluso si es necesario dejar la vida, no descansaremos en la lucha de un mejor Michoacán”, afirmó.

Refrendó todo el acompañamiento y voluntad del Gobierno del Estado con el municipio de Paracho, asimismo expuso que las obras y acciones comprometidas con Stalin continuarán.

El secretario de Gobierno sostuvo que la ciudadanía debe confiar en que más autoridades harán prevalecer la ley y continuarán en la búsqueda por la recuperación de los espacios públicos, de la sana convivencia y el desarrollo del estado.

Por último, pidió por el descanso del presidente municipal y reconoció la labor del mismo del que dijo dio tanto por su municipio “hasta su propia vida. Que en tu camino encuentres la luz amigo”, concluyó.