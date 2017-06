Cae vehículo sobre parque infantil en Nogales

Nogales, Sonora.- Una camioneta tipo van color guinda derrapó de la parte superior de un cerro y cayó sobre un parque recreativo en el fraccionamiento San Miguel.

Los hechos ocurrieron en la calle Santa Elena Final del asentamiento antes mencionado.

El vehículo quedó severamente dañado. Foto. El diario de Sonora

Presuntamente el auto presentó una falla mecánica que provocó se desplazara desde lo alto de un cerro de aproximadamente 30 metros.

Al momento de caer, golpeó el techo de una vivienda y terminó sobre un arenero en un parque de juegos.

El vehículo resultó con pérdida total, sin embargo no se presentaron heridos, pues el auto no tenía conductor y no se encontraban niños en el parque cuando ocurrió el suceso.

Con información de El Imparcial