Candidato de Morena en Coahuila teme por amenazas

Coahuila.- Una semana después de "desaparecer" de su casa en Nadadores, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez, envió un mensaje a la comunidad para decir que está bien físicamente, pero temeroso por la amenaza que sufrió.

En un mensaje difundido en redes sociales por un medio local de Monclova, Aguirre Rodríguez afirma que denunciará ante la autoridad de Coahuila a las amenazas que sufrió el martes de la semana pasada, cuando se vio forzado a abandonar el estado y se fue hacia Tijuana.

"Gracias a Dios me encuentro bien. Quiero decir a todos los medios de comunicación y a las autoridades correspondientes que agarren con seriedad este tema, es un tema muy delicado", dijo.

Quiero decirles que la verdad me siento triste por esta situación que está pasando, y más por lo que estoy atravesando yo en lo personal".

De acuerdo con Reyes Flores Hurtado, abogado de Morena, cuando salió de su casa la tarde del martes 12 de junio, el candidato a alcalde fue "levantado" y amenazado con hacerle daño a su familia si no abandonaba la campaña.

Foto tomada de Facebook.

La Fiscalía General del Estado le siguió el rastro hasta Tijuana, donde únicamente se había comunicado con familiares.

"Le pido a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, a mis seres queridos, a mis amigos, que me comprendan. Yo por mí andaría allá con mi gente, en labores, echándole ganas, sacando adelante nuestro proyecto, pero se dio esta situación".

"Llegando allá a Coahuila voy a hacer una demanda formal por lo que pasó. Quiero que quede un antecedente, quiero que el día de mañana, Dios no quiera, llegue a pasar algo a un servidor o a un ser querido, es lo que menos quiero, vean que es una realidad. No es un juego, no es una broma".

Aguirre Rodríguez lamentó que haya personas quienes hagan mofa de la situación en redes sociales y publiquen memes de que él anda en Rusia, en el Mundial, o de fiesta con amigos.

Con información de Reforma.