'Capo y sicario tienen algo en común'

Ciudad de México.- La psicopatía es la alteración del carácter o de la conducta social, y mientras este trastorno mental sea más profundo en un individuo, más severa es su historia de abuso sufrido en la infancia, recalcó Feggy Ostrosky en entrevista para EL DEBATE, autora del libro 'Mentes asesinas, la violencia en tu cerebro' y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que lo más doloroso en el país es el nivel de violencia que enfrenta, con alrededor de 80 homicidios por día.

Feminicidios, secuestros, desaparecidos y otros delitos más en la lista permean el desarrollo y el bienestar de toda la nación, situación que se acentúa en México, pues las condiciones de pobreza, marginación, impunidad, el sistema carcelario y otros factores contribuyen al desarrollo de estas enfermedades de la mente que producen personas altamente violentas, sin que tengan una esperanza de reintegrarse a la sociedad, compartió la doctora Ostrosky, especialista en comportamiento criminal.

Además, las experiencias de carencias básicas, el abuso sexual, observar actos sexuales a la fuerza, maltrato, golpes y un sinfín de conductas que someten a un individuo a tal estrés en su infancia, aunado a la genética, de pronto generan que ya no conozcan otro camino más que el de vivir violentando, explicó la investigadora de la UNAM.

Freggy Ostrosky, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Foto: EL DEBATE.

De cerca con criminales

Feggy Ostrosky ha dedicado su vida al estudio de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Entre sus estudios se encuentran algunos realizados a asesinos seriales y a individuos extremadamente violentos, tanto en prisión, como fuera del ambiente carcelario, para comprender cómo funciona la mente de un criminal.

En una oportunidad, la psicóloga realizó un estudio con narcotraficantes en Puente Grande y Piedras Negras, con el objetivo de entender cuáles eran estas diferencias entre el capo y el sicario. 370 internos analizados le dieron una visión: «Lo que yo quería entender es qué pasa en el cerebro. No es lo mismo que seas sociópata a que seas psicópata. La sociopatía tiene un componente social adquirido, que es lo que nos está pasando en México, en donde los jóvenes quieren ser narcos, hasta fingen ser narcos. Una parte no sé si finge para que los dejen entrar a los antros y otra parte porque el narco es el hombre que tiene dinero, que tiene mujeres muy guapas, que tiene poder, que es como buena onda; sí, agresivo, pero encantador», puntualizó. Algo así como lo puede ser Donald Trump, de acuerdo con la experta, pues es muy agresivo, y esa agresión se vuelve atractiva al ser humano.

De acuerdo con sus estudios, la experta los separó en sociópatas y psicópatas. Los individuos que sufren de psicopatía son los muy malos, pues tienen un componente genético y uno social. Como los asesinos seriales, que de pronto comienzan a generar fantasías aberrantes, hasta que las vuelven realidad, y en cada asesinato matan algo de ellos mismos. Sin embargo, pese a esas fantasías, los psicópatas no se suicidan, explicó la experta. De ahí la importancia en la prevención de estos casos, de mostrar que en la infancia llegan a existir marcas que no se borran.

La doctora Ostrosky es autora del libro 'Mentes asesinas, la violencia en tu cerebro'. Foto: EL DEBATE.

Clasificación de perfiles

La investigadora destacó que en estudio europsicológicos y de acuerdo con porcentajes, se observó que en el perfil del capo existe un alto nivel de psicopatía, pero con una muy buena capacidad de planeación, organización y secuencial; por otro lado, el sicario también es una persona psicópata, pero con una muy baja autoestima: «Son gente que no se sienten bien con él mismo, que es alguien porque le ordenan matar. ¿Qué más control de la vida de alguien? Entonces, como su autoestima es muy baja, con eso su autoestima se eleva», afirmó. Debido a esto, cada uno de ellos tiene un perfil diferente, de ahí que un individuo llegue a ser capo; mientras que otros solo aspiran a ser sicarios. «Pero el capo sí tiene cosas que comparte con el sicario porque, si no, no podría ser tan hábil».

El señor de los cielos es un gran ejemplo —dijo— debido a que se puede observar claramente cómo no se tientan el corazón; aunque él no es el que los mata o tortura, son capaces de idearlo: «No puedes decir que el perfil del narcotráfico es igualito», comentó.

De acuerdo con Ostrosky, algunos tienen perfiles de grandes empresarios, como uno que conoció y que fabricaba droga sintética, como el «cristal», en su cocina, con una inversión de 50 dólares para luego venderlo en 50 mil dólares en Nueva York, afirmó.

No son cuestionarios

La experta destacó que la valoración neuropsicológica estudia la relación del cerebro y la conducta humana, lo que permite entender si una persona es capaz de planear, organizar y secuenciar. «¡No es magia!», pero permite ver qué tan capaz es el individuo para hacerlo solo, comentó: «No es que él te tenga que confesar, es a través de pruebas que tienen alta objetividad», explicó. Y añadió que no son cuestionarios ni manchas que ven como en las películas, son (pruebas) de papel y lápiz donde se busca ver si el individuo sabe cómo organizar, planear y secuenciar una serie de actividades, se observa también cómo es su atención, su memoria, sus funciones ejecutivas, la capacidad de memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, detalló.

A través del estudio con ratas se confirmó el importante papel que tienen nuestras experiencias de niños. Un grupo de ratas bebés fueron sometidas a una fuerte experiencia traumática en la que se echaron en agua sin dejar que se ahogaran. Al colocar a estas ratas de nuevo en su jaula, al intentar tocarlas, mordían; mientras que sus hermanas, que no fueron sometidas a tal estrés, se dejan acariciar, compartió: «Si nosotros estresamos a las ratas en agua, si lo haces antes de la adolescencia, se vuelven muy agresivas», insistió. Pero, peor aún: el problema realmente se presentó al ver que tres generaciones de los críos de las ratas estresadas nacen con el mismo trauma o temor sin que nunca hubieras sido sometidas a tal crueldad: «Cuando estresas, haces que las proteínas en que tenías envueltos esos cromosomas se liberen y rasgos que no ibas a tener se abren. Yo lo vi en los psicópatas, entre más abuso temprano, más agudo el trastorno», afirmó la experta.