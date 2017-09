Carta a Mara: "Mi niña, no pidas perdón cuando regreses"

Puebla.- Una usuaria de redes sociales, escribió una emotiva carta esperanzadora con motivo de la desaparición de Mara Fernanda, la joven estudiante de UPAEP en Puebla.

Las letras desprenden cierta actitud de Fe, familia y amigos de la estudiante desaparecida, logran sentir un aliento de esperanza para seguir en la búsqueda de la jovencita.

Recordemos que Mara Fernanda se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado viernes 08 de septiembre del presente año, desde que solicitó un auto de la compañía Cabify y abordarlo para dirigirse a su casa la vez que salió de un bar de San Pedro Cholula, ya que habría asistido a divertirse en compañía de sus amigos, sin embargo, la chica nunca bajó de la unidad que la había trasladado y de la cual, su chofer, Ricardo Alexis “N”, se contradijo en sus primeras declaraciones emitidas ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que fue capturado como presunto responsable del delito de privación de la libertad de una joven, esto, en conjunto con la PGJ de Tlaxcala.

Cabe mencionar, que la madre de Mara, la señora Gabriela Miranda, ha externado su dolor y exige a las autoridades que ahonden en el perfil de Ricardo Alexis “N”, chofer de Cabify.

La usuaria Vivien Vázquez escribe textualmente en su cuenta de Facebook lo siguiente:

Mara:



"Cuando regreses a casa porque así será, no pidas perdón por haber salido con tus amigos a divertirte, tampoco por haberte puesto linda, no pidas perdón por haber tomado la cantidad que hayas querido tomar si es que lo hiciste, mi niña no pidas perdón por haberte divertido esa noche, por haber bailado y cantado. Mara no pidas perdón por haber estado hasta las 4 o 5 am, por haberte querido ir sola, no pidas perdón por haber solicitado un servicio de transporte al final de cuentas querías llegar segura, no pidas perdón por haberte distraído en el camino por quizá haberte quedado dormida, no se te ocurra pedir perdón por confiar en la gente. Por ahí leí "seguro ya c..&%$" si lo hacías no tienes porque disculparte. Mara no pidas perdón por ser mujer.



Mara, nosotros te pedimos perdón por juzgarte, por criticar tu vida en todos los aspectos, por hacerte sentir responsable de lo que tú y tu familia no tienen la culpa, perdón por revictimizarte, por justificar a gente que daña a otras personas haciéndolas sentir que cuando alguien se encuentra vulnerable puede lastimarlas, agredirlas, violarlas, desaparecerlas o matarlas, perdónanos por no dejarte divertir ni disfrutar tu juventud, por querer apagar tu magia, Mara perdón por que cada vez que hemos hecho esto con alguna mujer hemos acrecentado la creencia de que está bien lo que ellos hacen, de que no pasa nada".



Mara cuando vuelvas da gracias, entiende que no hay nada malo en ti ni en lo que haces. Espero que seas muy feliz.



Deseo de corazón que nadie te haya lastimado.

Te estamos esperando.



De parte de alguien que no te conoce, que te quiere de vuelta y que mas de una vez ha tenido que gritar "No quiero".

Cabe mencionar que esta emotiva carta se ha viralizado en redes sociales y muchos de sus usuarios la han compartido.

