Cárteles en la Ciudad de México, un riesgo latente

Tras la reciente agresión que sufrió el periodista Humberto Padgett en agosto pasado por narcomenudistas dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México, quedó de nueva cuenta expuesto el peligro y la inseguridad que sufren los periodistas en México, así como el nulo apoyo que reciben por parte del gobierno, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Padgett fue herido en la cabeza de un cachazo al ser descubierto con una videocámara al estar investigando la venta de drogas al interior del recinto universitario, que si bien fue arriesgado actuar por propia cuenta, es la única opción que tiene la prensa en el país para revelar información de gran interés para la sociedad.

"Ciertos actos del periodismo son riesgosos porque el estado, como principal garante de la seguridad de los periodistas, no ha sabido contrarrestar la situación de violencia contra la prensa, que ha sido generalizada desde hace años", señaló Diego Martínez Valor, integrante del programa de Protección y Defensa de Artículo 19, organización independiente y apartidista que promueve y defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.

Según el activista, pese a que el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, ha tratado de desvirtuar la información sobre la presencia del crimen organizado en la capital del país, así como los cárteles de la droga, al decir que no se ha incrementado su presencia en la zona, Padgett —quien ha sido galardonado en diversas ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo— estaba documentando la realidad, señaló.

EL RIESGO DE INFORMAR

El periodista independiente y colaborador del programa de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leyva fue agredido por integrantes de un grupo de narcomenudistas en la zona de los frontones a finales del mes pasado, aproximadamente a las 16:00 horas. Según denunció públicamente, los delincuentes tomaron sus datos de la credencial de elector, uno de ellos le dio un cachazo en la cabeza y otro amenazó con abusar de él.

El trabajo de Padgett comprobó mediante videos realizados en cámara escondida la facilidad de obtener drogas en el campus universitario, no solo mariguana, sino también cocaína, heroína, piedra (cocaína con metanfetaminas y veneno para ratas), ácido LSD y gomiácidos.

LA NULA SEGURIDAD

Las principales fuentes de riesgo al investigar un tema en el país son política y gobierno —aseveró Martínez Valor—, pues cada vez se ve esa tendencia al alza: «Cualquier investigación que realizan los periodistas debería ser necesaria en un estado democrático, así como contar con la protección por parte de todas las autoridades», condenó.

Para Martínez se genera el riesgo al informar por los actos permisibles por parte de autoridades judiciales, como ministerios públicos, que imposibilitan que cualquier investigación periodística conlleve cierto riesgo, opinó.

"Es riesgoso porque se ha desatendido la protección a periodistas, así como la problemática que va de fondo" dijo.

En este caso en particular de las agresiones hacia Padgett —quien ha decidido no dar más declaraciones sobre el tema—, según Artículo 19, permite saber que existe un problema real de narcomenudeo, así como en la protección a favor de los periodistas. Al menos la Ciudad de México sigue siendo una de las entidades del país con mayor número de agresiones. Señaló que se ha vuelto un círculo vicioso que nunca existan responsables sobre las agresiones: «Si investigas al crimen organizado, aunque denuncies, las denuncias no van a avanzar, y es una forma de permitir que continúen este tipo de actos», sentenció.

SIN JUSTICIA

Familiares de Javier Valdez, periodista y fundador de Ríodoce, convocan a una protesta este viernes en la Fiscalía General del Estado, a cuatro meses de su asesinato, pues las autoridades no han presentado avances ni información sobre el desarrollo de la investigación.

El asesinato de Javier Valdez sigue sin ser esclarecido. Foto: EL DEBATE

"Ante autoridades incompetentes, ciudadanía combatiente. ¡Nuestras armas: la voz, que nos otorga la razón; nuestras plumas para dejar constancia de nuestro compromiso en la exigencia de justicia, y nuestro amor eterno por ti, Javier Valdez Cárdenas!", escribió su viuda, Griselda Triana.

