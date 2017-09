Comparan el caso de Frida Sofía con el de Monchito de 1985

La noche del 18 de septiembre de 1985, Luis Ramón “Monchito”, pasó la noche en aquella vecindad del centro, ubicada en La Merced y propiedad de su abuelo donde días más tarde quedaría enterrado bajo los escombros del terremoto. Había llegado a pasar la noche ahí para después continuar un viaje al lado de sus padres.

El caso del niño y el abuelo sepultado captó la atención de la prensa nacional e internacional el 4 de octubre y comenzaron a darle difusión e hizo que muchos de los mexicanos estuvieran al tanto del caso.

“Fue precisamente la ausencia de moscas y de olor a muerto lo que llamó la atención en la casa de Venustiano, 148, al ingeniero argentino Carlos Marbran. Es un voluntario que trabajó varios días como intérprete con los rescatistas italianos y luego siguió por su cuenta.

"No teníamos certeza de la vida y no teníamos certeza de la muerte. Para la certeza de la muerte harían falta datos tales como olor a moscas, que no hubo en ningún momento. Ahora tenemos la certeza de la vida, pero el problema es que no sabemos si llegaremos a tiempo", decía Marbrán.