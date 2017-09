Cetys Universidad en la Semana Nacional del Emprendedor

Mexicali, Baja California.- Del 11 al 15 de septiembre CETYS Universidad se suma a las actividades de la Semana Nacional del Emprendedor (SNE), el evento más importante del Gobierno de la República a nivel nacional e internacional organizado por la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

La fuerte presencia de Cetys Universidad estará en la Semana Nacional del Emprendedor. Foto: Cortesía



Ulysses Moreno López, Coordinador de la Incubadora de Negocios de CETYS en Mexicali, dijo que la participación institucional en el evento busca alinear objetivos en coordinación con el ecosistema emprendedor a nivel nacional y promover los programas académicos de CETYS.



“Esta es una oportunidad muy buena para CETYS ya que tenemos la posibilidad de estrechar lazos con INADEM-S.E. y otras dependencias involucradas dentro de la organización de la SNE. Además de ampliar el networking y la red de contactos institucionales que ayuden a desplegar nuevas iniciativas en los temas de competitividad, innovación y emprendimiento”, explicó.



Moreno López agregó que estas acciones son resultado del impulso al emprendimiento en una clara estrategia Institucional de fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y la visión Institucional al plan de desarrollo al 2021.

Por su parte, el Director de CETYS campus Mexicali, Mtro. Mario Dipp Núñez, agregó que participar en la SNE, en la que se tendrá un stand de la universidad bajacaliforniana, es una oportunidad que tanto académicos, personal de incubadora y alumnos deben de aprovechar para conocer de nuevas técnicas, maneras de trabajar y más importante, maneras de pensar.



“En el evento se juntan personas que están intentando hacer cosas nuevas y diferentes, el emprendimiento es una cultura, una forma de pensar, de crear ideas y soluciones a problemas. En el CETYS estamos en un proceso que nunca termina, todo el personal y áreas estamos promoviendo la innovación, cómo hacer las cosas mejores, más eficientes y de mayor impacto”, dijo.



Cabe señalar que CETYS Universidad en sus 3 campus (Mexicali, Tijuana y Ensenada) será sede remota de la programación de las conferencias en la Semana.



En la comitiva de CETYS que asistirá al evento, participan el Mtro. Jaime Eduardo Moncada Garibay. Incubadora Alto Impacto; Mtra. Paulina Vargas Larraguivel. Escuela Administración y Negocios; Mtra. Faviola Villegas Romero; Coordinadora de Mercadotecnia y Mtro. Ulysses Moreno López.

El Mtro. Ulysses Moreno formará parte de la comitiva que asistirá al evento. Foto: Cortesía

Además, un grupo de Administración y Negocios de 19 estudiantes, fueron apoyados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en Baja California (paquete especial para Emprendedores) para asistir al evento.

Sedes remotas en CETYS Universidad



Campus Mexicali

Auditorio Gustavo Vildósola Castro, Edificio de Profesional.

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Campus Tijuana

Sala de Capacitación de Biblioteca.

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Campus Ensenada

Edificio “DAT”, Audiovisual “Gerónimo Beltrán”.

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.