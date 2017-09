Ciberacoso: el machismo se oculta tras una pantalla

El acoso que sufren las mujeres en las redes sociales no es más que un reflejo de la sociedad machista en la que viven, así lo indica un estudio del Inmujeres de la Ciudad de México, en el cual expone la interacción en internet de las personas y cómo los antivalores afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, que inicia con daños psicológicos, como deteriorando la confianza en sí mismas y en algunos casos termina en agresiones físicas.

"La violencia es una situación que cotidianamente enfrentan las mujeres tanto en la casa como en la calle, el trabajo, la escuela y actualmente incluso en las redes sociales", declara la investigación.

Fue a partir del 8 de marzo del 2016, Día Internacional de la Mujer, en que las redes explotaron con mensajes de denigración, ofensa, burla y denuesto a raíz de la denuncia y la publicación en redes sociales de un hecho de abuso sexual cometido en las calles de la Ciudad de México contra una periodista. Mientras algunos usuarios mostraron su apoyo a la víctima, la mayoría de mensajes era de ofensa, revictimizándola.

El organismo que realizó este trabajo aclara que en México son pocos los estudios hechos en este tema de ciberacoso; sin embargo, algo que está claro es que las mujeres y las niñas son quienes más lo sufren.

ESTUDIO

La Organización de las Naciones Unidas define el ciberacoso como "un comportamiento violento en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios inducidos".

En el análisis del acoso cibernético por Inmujeres también se analiza el impacto que tienen las redes sociales como instrumento de comunicación e interacción, en los usos que hace la población de estas y así detectar las formas de violencia de género que se reproducen en el espacio digital.

Las redes sociales son un dispositivo abierto a antivalores sociales, como la violencia, la crueldad, la discriminación, el racismo, el clasismo, el egoísmo, la indiferencia social, etcétera, que no se pueden sostener en las relaciones cara a cara, por lo que ciertas personas han encontrado por medio de memes y mensajes en la redes la manera de acosar a los ciudadanos, donde, según Inmujeres, las mujeres son las más afectadas. «En el caso de los antivalores sociales como discriminación, misoginia, crueldad, violencia, odio, las redes sociales posibilitan una comunicación indirecta que permite el anonimato del emisor, incluso a través de identidades falsas», expuso el estudio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), en México seis de cada diez mujeres mayores de 15 años de edad han sido víctimas de violencia. El informe también muestra que el 31.7 % de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión a lo largo de su vida, y de esa cifra, la mitad, 15.5 %, ha sufrido alguna agresión en los últimos doce meses. Además, a estos tipos de agresiones se suma una nueva con la llegada de las nuevas tecnologías de la información, en específico las nuevas plataformas sociales en Internet, que han traído consigo la nueva modalidad del ciberacoso o ciberbullying online.

Según los datos recabados por la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), 19 81 % de la población de 12 años o más utiliza internet o celular.

RESULTADOS

Es muy difícil conocer los datos precisos de ciberacoso en México; no obstante, Inmujeres capitalino encontró algunos estudios e investigaciones que han documentado casos de agresiones, y gracias a ellos se puede constatar lo siguiente: "El fenómeno de la violencia contra las mujeres en las redes sociales y en sus diferentes expresiones es un reflejo de lo que sucede fuera del espacio cibernético. Se ha observado que las agresiones sexuales —acoso sexual, más que shaming y el sexting— son desproporcionadamente dirigidas a las mujeres. Además, también se puede apreciar que el incremento de las agresiones se relaciona directamente con la mayor participación de las mujeres en las redes sociales".

Entre los principales hallazgos se observó que dos de cada diez alumnos habían usado el teléfono celular para grabar a compañeros en situaciones comprometedoras, y la mitad de ellos había admitido haber utilizado dichas imágenes en su contra.

PANTALLA

Un ejemplo es Eunice Aguirre, administradora de la página en Facebook Política para Crecer en Culiacán, quien realiza enlaces en directo para hablar de diferentes temas, pero constantemente recibe críticas, sobre todo de hombres, pues alrededor del 95 por ciento de las críticas provienen de ellos, estima Aguirre, y estas aumentan cuando el tema en cuestión tiene relación con el género: «Las primeras veces me llenaba de rabia e impotencia que la mayoría de las veces se escondieran en perfiles falsos para insultar, y cuando no eran falsos me daba muchísima tristeza que no reconociera que quien está atrás de la red es una persona con vida, con sentimientos», declaró la culiacanense.

"Ahora es diferente, ahora me da gracia y hasta me sorprende que cada vez encuentren una nueva forma de insultar", dice la joven, a quien han llamado desde feminazzi hasta otro tipo de apodos ofensivos a través de mensajes en Facebook.

La joven considera que la pantalla brinda cierta inmunidad a quienes ejercen violencia detrás de ella y que las personas que escribe comentarios ofensivos o groseros probablemente no lo hagan frente a otras personas físicamente, pero usan las redes sociales para hacerlo: «Detrás de una pantalla se presta para que los hombres en ciertos temas se aglutinen. Estar atrás de la pantalla los dota de inmunidad de no ser cuestionados», concluyó Aguirre.

DENUNCIA

Páginas de internet como stopbullying.com son una herramienta para guiar a los interesados que han decidido reportar casos de acoso por internet. En esta misma página se puede conocer qué es el ciberacoso y cómo prevenirlo.

Para evitar que haya ciberacoso es primordial saber qué están haciendo los niños y las niñas en internet, que sepan los riesgos que este puede tener, qué sitios siguen o son sus preferidos o tenerlos como amigos en las redes sociales. El segundo punto detener estos abusos es establecer normas del uso de la tecnología, ayudarlos a que sean conscientes acerca de lo que publican o expresan y alentarlos a pensar sobre quiénes desean que vean la información y las fotografías que publican.

Las recomendaciones inmediatas en caso de ciberbullying son:

—No responder ni reenviar los mensajes de acoso por Internet.

—Conservar las pruebas que demuestran el ciberacoso.

—Registrar fechas, horas y descripciones de circunstancias en las que tuvo lugar el ciberacoso.

—Guardar e imprimir capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes de texto.

—Utilizar estas pruebas para denunciar el ciberacoso a los prestadores de servicios de Internet y de telefonía celular.

—Bloquear a la persona que realiza el ciberacoso.

En el caso de que el acoso por internet involucre alguna de las siguientes actividades: amenazas de violencia, pornografía infantil o envío de mensajes o fotografías con contenido sexual explícito, tomar una foto o filmar un video de alguien en un lugar donde él o ella espera tener privacidad o acecho y delitos por odio, es considerado delito, por lo cual debe levantarse denuncia.

En Sinaloa, en caso de ser víctima de acoso cibernético, se puede acudir a las instalaciones de los institutos municipales de las mujeres al departamento jurídico, de preferencia con pruebas del delito, y este instituto asesora a las víctimas y las canaliza a los ministerios públicos.

