Ciudad de México el terror para las mujeres

Ciudad de México.- De noviembre de 2016 a mayo de este año, se registraron 101 asesinatos y 600 desapariciones de mujeres en la Ciudad de México.

La Coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, María de la Luz Estrada Mendoza explicó que el perfil de estos asesinatos son de mujeres en edad reproductiva, entre 20 y 39 años.

El nivel de estudios es diverso, desde amas de casa hasta académicas. En el 40% de estos casos, el sospechoso es la pareja.

En los casos donde se investiga la desaparición, las mujeres son menores de edad.

Durante el foro "Los Rostros de la Impunidad", Estrada Mendoza reveló que estos datos son de la Procuraduría General de Justicia local.

Abundó que el 30% de los 101 casos se investigan como feminicidios, el resto como homicidios, homicidios culposos o suicidios.

"El problema es que cuando revisas los casos, más del 50% reúnen las características del tipo penal, y no lo consideran como feminicidio, (...), aunque hay casos en los que las mujeres sufrieron lesiones infamantes, que es con saña, lesiones terribles, violentadas sexualmente; y estuvieron mal las investigaciones".

Explicó que en estos casos hay un patrón de lesiones en el cuerpo, como mordidas.

"Pero la autoridad no ve el feminicidio porque no vio la violación, los desgarres; cuando ya los protocolos tanto de la Comisión Interamericana como la Corte Penal dicen que no tiene que haber necesariamente ese tipo de lesiones para decir que una mujer fue violentada sexualmente".