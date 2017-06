Ciudadanos no dan paso atrás en la obra de Paseo Tollocan

Toluca, México.- Integrantes de la asamblea en defensa de los árboles que pretenden talar sobre Paseo Tollocan, informaron que luego de iniciar el diálogo con autoridades del Gobierno del Estado de México, desistieron de reunirse, ya que el proyecto de los puentes deprimidos no ha sido cancelado.

Gabriel Medina, regidor informó que como parte de la conmemoración del día mundial del Árbol, a celebrarse este miércoles, llevarán a cabo foros de información para la población en general, la cual día a día en el Campamento de resistencia se suman para defender a estos árboles.

“Hasta el momento no se ha cancelado el proyecto, y hemos detectado que esta práctica, de Galerías y en específico de Liverpool, en todas las entidades, Ciudad de México, Querétaro y Morelia, usa este mismo patrón: usar la vía para crear accesos a su centro comercial, sin importar el impacto vial y siniestros”, dijo el regidor Medina de Toluca.

Dentro de las actividades que se realizan en el jardín central de Tollocan se ha registrado una afluencia de hasta más de mil personas, por lo que continuarán las campañas de información.

“Lo importante es que no estamos obstruyendo ninguna vialidad, es una protesta que no busca afectar a nadie. El gobierno debería de defendernos a nosotros como ciudadanos y no los intereses de particulares".

En tanto, el edil, Fernando Zamora, explicó que su administración estaba en contra de la tala y aunque la obra fue aprobada por el gobieno del estado, el municipio cuenta con la autonomía para ceder o no el permiso de construcción, mismo que no ha sido otorgado.

"Tenemos la autonomía de decidir y lo decimos: esta obra no puede llevarse a cabo porque no se ha dado el permiso, no estamos a favor de derribar árboles" detalló.

Con información de: El Gráfico.