Claudia da gracias por escapar del “infierno”

México (El Universal/Teresa Moreno).- Claudia Guzmán, de 19 años, avanza con lentitud, hincada entre un mar de gente. A cada paso que da se va repitiendo en voz baja “yo puedo, yo puedo, yo puedo”.

Lleva en brazos a su hija Flor, de un año de edad. Es el mediodía y el sol está en su cénit; como prueba, por la frente y el cuello de Claudia resbalan gruesas gotas de sudor.

La joven va acompañada por su hermana Esperanza, quien la anima y le pone delante de sus rodillas, un suéter y después otro, en los que Claudia apoya sus rodillas mientras va avanzando, para aminorar el impacto del piso duro y caliente bajo su cuerpo.

Ha caminado de rodillas, cargando a su hija Jazmín, por más de 200 metros; las rodillas le duelen y poco a poco se le van desgarrando los pantalones de mezclilla.

Para ella no hay sacrificio que valga el agradecimiento que le tiene a la Virgen de Guadalupe puesto que, a su modo de ver las cosas, le permitió escapar con su hija recién nacida y un embarazo del que no sabía de la casa de quien fue su esposo, un hombre violento y conflictivo que los lastimaba.

“Le vengo a agradecer a la Virgen que tengo a mis hijos al lado de mí. Aproximadamente hace tres años me fui de aquí, andaba en un sitio muy malo y, gracias a Dios, la Virgen me trajo de regreso. Entonces, eso es lo que le agradezco. Me escapé y me vine, llegué con mi familia y me recibieron de buena gana. Cuando me vine no sabía que estaba embarazada”, cuenta con la voz quebrada por la emoción.