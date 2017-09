Clínicas y hospitales del IMSS sin daños estructurales

La red de hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sufrieron daños estructurales, por lo que el servicio no se ha interrumpido y opera sin contratiempos.

Luego del sismo de 8.2 grados, que se registró la noche del jueves algunas clínicas y hospitales en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco sufrieron daños menores en acabados y plafones, y se toman las medidas correspondientes para su reparación.

Servicios Medicos del IMSS operan con normalidad en todo el estado, pese a sismo registrado esta madrugada. — IMSS OAXACA (@IMSS_Oaxaca) 8 de septiembre de 2017



Mikel Arriola, titular del Seguro Social, viajó a Chiapas para supervisar personalmente los servicios de clínicas y hospitales que resultaron afectados y dar un mensaje de calma a la población. Envió a representantes a recorrer unidades médicas de Oaxaca, Tabasco y Puebla, y ordenó a los delegados de las entidades afectadas estar en permanente comunicación con Protección Civil, reparar los daños ocasionados y atender a la población que lo necesite.

Brigadas médicas se trasladan a los municipios de Oaxaca para proporcionar atención médica a la población.



Brigadas móviles de IMSS-PROSPERA se trasladan al Hospital Rural de Matías Romero, Oaxaca, para apoyar la atención médica y brindar servicio a derechohabientes y población abierta.



Las unidades médicas que sufrieron daños no estructurales, son:



Hospital General Regional No. 36, San Alejandro, Puebla: Daños en acabados y plafones. Ya fue revisado por Protección Civil Estatal, la cual dictaminó que no hubo daños estructurales y puede seguir funcionando.



Unidad de Medicina Familiar No. 6 de Juchitán, Oaxaca: Sufrió daños en área de urgencias, ventanas y poste de luz roto a la entrada de la clínica, los cuales están siendo reparados y continuará el servicio normalmente.

Brigadas móviles #IMSSProspera se trasladan a Matías Romero, #Oaxaca para apoyar la atención médica y brindar servicio a población abierta pic.twitter.com/hRlscVS2jv — IMSS (@Tu_IMSS) 8 de septiembre de 2017



Hospital Rural en Ocozocoautla, Chiapas: Sufrió daños en sus acabados y opera normalmente.



Unidad de Medicina Familiar No. 25, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde no se presta el servicio de hospitalización, sino solo de consulta, se reportan grietas en muros, plafones caídos, fuga de agua, vidrios rotos y daños en escaleras, por lo que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y sus pacientes son reubicados a otras clínicas cercanas.

Abastecimiento de medicamentos garantizado 100%. En la región del Istmo se espera la llegada de médicos especialis para reforzar la atención pic.twitter.com/AyT9fImR8b — IMSS OAXACA (@IMSS_Oaxaca) 8 de septiembre de 2017



Hospital General de Zona No. 46, Villahermosa, Tabasco: Se reportan daños menores en acabados y opera con normalidad.



Subdelegación administrativa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Reporta grietas, plafones caídos y daños en paredes, por lo que las labores fueron suspendidas y se reubicó al personal en otras áreas administrativas



El IMSS y sus delegaciones continuarán informando en el transcurso del día sobre las afectaciones a las clínicas.

SISMO DE 8.2 DESTROZA A JUCHITÁN, OAXACA

Oaxaca.- El municipio de Juchitán de Zaragoza, en las costas de Oaxaca, es uno de los más afectados en todo el país después del sismo que en un principio de habló que había sido de de 8.4 grados en la escala de Richter, pero minutos después informaron que fue de 8.2 y que sacudió a México.

Las imágenes que se están dando a conocer por medio de redes sociales muestra la magnitud de la tragedia en las costas de Oaxaca.

LA ALERTA DE TSUNAMI

El Centro de Advertencias Tsunamis del Pacífico activó una alerta por tsunami para las zonas costeras de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

Las autoridades recomendaron a los pobladores de Chiapas y Oaxaca desalojar rápidamente la línea costera por posible marejada.

Las personas de la costa n tuvieron oportunidad de salir a pedir ayuda, en segundos todo quedó en escombros.

El medio de comunicación Cortamortaja realizó una trasmisión en vivo desde su cuenta de Facebook donde dio a conocer los graves daños que provocó el sismo en Juchitán, incluido el derrumbe del Palacio Municipal.

José Murat, gobernador del estado de Oaxaca, constató las afectaciones en Juchitán y Matías Romero, en donde se confirmó el derrumbe de un hotel ubicado en el centro de Matías Romero, en el istmo de Tehuantepec, luego del sismo de 8.2 registrado la noche del jueves en las costas de Chiapas.

A pesar de que en redes sociales se habla de varias personas atrapadas bajo los escombros, el gobernador en entrevista para un programa de televisión, explicó que hasta el momento solo se reportan pocos heridos, y sé buscará confirmar la información.