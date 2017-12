"Coj... rico pero con condón": delegada de Iztapalapa

Ciudad de México.- La delegada de Iztapalapa en un evento celebrado en la Explana Delegacional del décimo aniversario de PrepaSi invitó a los jóvenes a disfrutar su sexualidad de manera segura, al lugar acudieron alrededor de 10 mil personas.

"Hagan el amor y no la guerra. Cojan rico, pero con condón. No se embaracen, no sean weyes, gocen su adolescencia" se le escuchar decir en un video.

La delegada insistió a los jóvenes que se cuidaran ya que los embarazos en adolescentes van a la alza.

"Gocen la adolescencia, ya después tendrán tiempo de mantener, ahorita hay que coger”

Esta no es la primera vez que la delegada invita a los jóvenes a usar condón, ya que en un evento por el Día del Amor y la Amistad Dione Anguiano, enseñó a los jóvenes de la demarcación a colocar un preservativo con la boca.

Durante el evento, la perredista usó un dildo para demostrar que no protegerse no debe ser aburrido, “invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad, y evitar embarazo no planeado. Aprendan a protegerse”.

La delegada destacó que la educación sexual es de suma importancia debido a que en la demarcación se encuentra un alto porcentaje de adolescentes que inician actividad sexual a temprana edad sin utilizar métodos anticonceptivos.

Las preguntas sexuales que todo adolescente se hace

¿SE PUEDE FRACTURAR EL PENE?

Sí, se puede fracturar. Si bien el pene no tiene hueso, cuando está erecto puede fracturarse la túnica albugínea, que es una estructura que permite que se logre la rigidez cuando se llenan de sangre los cuerpos cavernosos del pene en la erección. La fractura puede suceder si se aplica mucha fuerza sobre el pene erecto.

¿ES NORMAL QUE DUELAN MUCHO LOS SENOS Y SE MARQUEN VENITAS?

Sí, puede ser normal, ya que en la adolescencia tu cuerpo se encuentra en desarrollo, por lo que es normal que tanto si eres hombre como mujer puedas tener mayor sensibilidad en los senos debido a los cambios hormonales que estás experimentando.

¿DESPUÉS DE MI PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, MI CUERPO CAMBIA?

Si bien no ocurren cambios físicos, puede haber variaciones en cómo se percibe el propio cuerpo luego de la experiencia sexual. Por ejemplo, algunas mujeres pueden sentirse más conscientes de la estimulación o percepción de su vagina luego de la primera penetración vaginal. Después de cualquier actividad sexual por primera vez podemos sentir distinto nuestro cuerpo por haberlo experimentado de una forma diferente, pero eso no se traduce en cambios físicos concretos.

¿ES MALO MASTURBARSE MUCHO?

Lo único que podría llegar a ser negativo de la autoestimulación es preferirla mayoritariamente en lugar de tener una actividad sexual con otro. Por lo tanto, no es malo marturbarse y no genera problemas ni disfunciones como muchas veces se piensa.

¿CÓMO SABER SI UNA MUJER ESTÁ EN SUS DÍAS FÉRTILES?

Primero tienes que saber que el método del calendario no es confiable. Como pauta general se considera que un ciclo dura 28 días y que el día 14 desde que te llega la menstruación es el día fértil. Normalmente se considera desde el día 11 hasta el día 17 como periodo fértil. Sin embargo, este ciclo es muy variable por cambios de ánimo, hormonales y otras razones, especialmente en la adolescencia, y no en todas las mujeres dura 28 días.

Se considera como período fértil desde el día 11 hasta el día 17 desde que te llega la menstruación ya que alrededor del día 14 liberas un óvulo y tomando en cuenta que un óvulo vive alrededor de 48 horas y un espermatozoide alrededor de 72 horas, se decide dejar un rango de más o menos 1 semana.

¿QUÉ ANTICONCEPTIVO ES MÁS SEGURO?

No todos los cuerpos funcionan de la misma manera y no todos los anticoncetivos pueden no tener los mismos resultados en todos quienes los usen. Lo ideal es consultar a un ginecólogo para que sea el especialista quien recomiende cuál usar que pudieran ser:

De barrera: condón masculino y femenino, y diafragma.

Hormonales: pastillas, inyecciones e implante de progesterona.

Dispositivos intrauterinos.

Métodos naturales: técnica Billings y ritmo.

Coito interrumpido (es de los menos confiables).

Espermicidas. Contienen sustancias que destruyen a los espermatozoides y se aplican en la vagina antes del acto sexual; se ofrecen en óvulos, cremas, geles, supositorios y espumas.

¿COMO OBTENGO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?

En México, las instituciones de salud otorgan preservativos de manera gratuita. Si estás a punto de activar tu vida sexual, recuerda estar preparado.

¿CÓMO SE PONE UN CONDÓN?

Úsalo antes de cualquier contacto oral, vaginal o anal.

Fíjate que el envase esté en buenas condiciones: fecha de vencimiento vigente y con aire en su interior. Es muy importante dónde lo guardas para su conservación. Mueve el condón en su interior hacia un costado, luego usa tus manos para abrirlo por una de las partes donde tenga contorno puntiagudo. Nunca utilices uñas, dientes o tijeras para evitar dañarlo. Verifica el lado correcto en el cual debes ponerlo. Sostenlo presionando la punta del condón mientras lo desenrollas, de modo que no quede aire en la cabeza del pene para evitar que reviente. Desenrróllalo hasta la base del pene. Cuando termines de utilizarlo retira pronto el pene si hay penetración, porque puede disminuir su erección y así salirse el condón o gotear el semen. Retira el condón, hazle un nudo y verifica que no se haya roto. Envuélvelo en papel y bótalo a la basura.

¿HAY EMBARAZO DURANTE EL SEXO ANAL?

No. La única manera en que pueda presentarse un embarazo es mediante la penetración vaginal y sin algún método anticonceptivo. No hay manera en que los espermatozoides lleguen a la vagina con cuando el hombre eyacula durante la práctica de sexo anal.

¿POR QUÉ LAS PRIMERAS RELACIONES SEXUALES DUELEN?

La razón más común entre las adolescente es el vaginismo, es decir, la contracción involuntaria y condicionada de los músculos de la parte inferior de la vagina como resultado de un deseo inconsciente de la mujer para evitar la penetración; cuando ésta última se intenta se produce intenso dolor.