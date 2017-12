Colocan Árbol del Dolor en el Zócalo de Veracruz

Veracruz, Veracruz.- El pasado 24 de diciembre en el Zocalo de Veracruz, integrantes de el Colectivo Solecito de Veracruz junto a familiares de desaparecidos colocaron el Árbol del dolor.

Lucía de los Angeles Díaz Genao, coordinara del colectivo, quien fuera reconocida y su organización, el pasado 8 de diciembre por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos del 2017 a Miguel Álvarez Gándara, comentó que no hay nada que celebrar este 25 de diciembre.

Ella y la mayoría de mujeres que conforman la organización solo sienten dolor por la ausencia incierta de sus seres queridos. Fueron poco más de 50 personas quienes colocaron fotos de sus desaparecidos. Lucía comentó:

Madres de desaparecidos los recuerdan en esta Navidad en Veracruz https://t.co/RELjqSkj00 pic.twitter.com/OgaK0S7wjr — Golpe Político (@GolpePoliticoMX) 24 de diciembre de 2017

"La actividad ya llevamos tres años realizándola, es el "árbol del dolor", así le llamamos porque este árbol representa para nosotros lo que es la Navidad, en un momento fue una época dichosa, con la familia toda sentada en la mesa, compartiendo los regalos y hoy en día estamos reducidas a una mesa semi completa y para nosotros no hay nada que celebrar"

Además de ser un propio ejercicio de memoria y reflexión, también es un llamado a las autoridades, a quienes se les confía su seguridad y que han fallado en cumplir. Por otra parte, comentó que las desaparición de personas son el resultado de políticas de atroces y corruptas:

"El mandato constitucional de un gobernador y de un presidente es garantizar la seguridad de las personas, aquí no la garantizaron en ninguno de estos caso, no les garantizaron la libertad, la integridad, no sabemos dónde están y es un recordatorio a las autoridades de lo que han causado sus políticas de atrocidad y sus corruptelas"

Confirmación del aumento de desapariciones, es el hecho de que en el transcurso se hallan integrado nuevas familias a buscar a sus desaparecidos.

Colocan el “árbol del dolor” con rostros de los desaparecidos

➡️Hay llantos en muchos hogares veracruzanos ante nulos motivos para celebrar la Navidad...✅ https://t.co/thSxN2xyVn pic.twitter.com/RpNVTDrHA8 — Santos Solís (@SolisSantos) 24 de diciembre de 2017

El número de fotos colocadas en el árbol del dolor fue de 120 personas desaparecidas. Durante el acto, se dio lectura del poema "Promesa a mi hijo". Por último, comentó Díaz Genao, que el año lo cierran con 181 cuerpos encontrados en colinas de Santa Fe, además de que está en proceos un permiso para buscar dentro del suelo Puertoario de Veracruz.