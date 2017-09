Colombiano reclama los cuerpos de sus hijos de 11 y 6 años

Ciudad de México.- El consulado de Colombia en México solicitó la ayuda de las autoridades mexicanas para que se permita el rápido ingreso a territorio nacional del señor Julián Armando Astudillo, quien perdió a sus dos hijos en el sismo de ayer.

Derrumbes provocados por el sismo. Foto: AP

Astudillo viene proveniente de Cali, Colombia. Sus hijos, quienes tenían la nacionalidad mexicana y vivían en la capital del país, fallecieron al colapsarse el edificio en el que vivían.

Vivienda dañada por sismo. Foto: AP

Los menores tenían 11 y 6 años de edad.

"El consulado contactó a los padres de los menores para brindarles el apoyo correspondiente y la colaboración que facilite el ingreso del padre", informó el consulado en un último reporte.

La inmensa angustia de padres por sus niños desaparecidos

En las proximidades del Colegio Enrique Rébsamen, hojas de cuaderno desvelan el destino de varios de los niños que quedaron atrapados tras el fuerte terremoto que azotó la Ciudad de México.

Sin embargo, este es solo un pequeño gesto que no logra resolver las dudas de las decenas de familiares que esperan saber dónde están sus hijos. "No hay certeza de nada", asegura a Efe Adriana, madre de una de las niñas hasta el momento desaparecidas.

Familias devastadas. Foto: AP

El derrumbe del colegio ha provocado la muerte de al menos 21 niños y cuatro adultos, según el último reporte de la Secretaría de Educación Pública, aunque otras fuentes han elevado hasta 37 las víctimas mortales, 32 de ellos alumnos.

Cuando el martes empezó a temblar, a las 13.14 hora local (18.14 GMT), un grupo de alumnos de segundo de primaria, entre los que se encontraba la hija de Adriana, Mónica, intentó evacuar el edificio por las escaleras del lado izquierdo del inmueble. "Fue justo la zona de colapso inmediato", explica la madre.

Su otra hija, en un curso más avanzado, logró salir del edificio por el lado opuesto, y se encuentra bien.

Colegio Rebsamen. Foto: El Universal

Acompañada de sus primos, sus cuñados y su marido, Adriana espera que haya más noticias, aunque estas cada vez tardan más en llegar porque las tareas de rescate son cada vez más delicadas.

Si los niños sacados de los escombros no son identificados, conocer su paradero se hace prácticamente imposible. En los hospitales "no te dejan ver a los niños", y en el Ministerio Público "no te dejan ver el cuerpo" para saber si es o no un familiar, a no ser que el nombre coincida con el registrado.