Comando intenta robar recursos de Prospera; hay un muerto

Puebla.- Un intento de asalto dejó como resultado una persona muerta y dos heridas en el municipio de Xiutetelco, a las 09:30 horas de este jueves.

Elementos de la Policía Auxiliar y Municipal de Cuetzalan impidieron el atraco. Los uniformados se encontraban custodiando a un pagador de recursos del programa federal Prospera, cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes querían apoderarse del efectivo, de acuerdo a sus versiones.

Cuando estos abrieron fuego se enfrentaron con los presuntos delincuentes. En la escena del hecho el supuesto delincuente murió, dos uniformados y pagador resultaron heridos.

Foto temática

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron que en la carretera a la altura de la localidad de Xaltipan, perteneciente al municipio de San Juan Xiutetelco, se encontraban dos policías heridos, uno de la Policía Auxiliar y otro más de la Municipal de Cuetzalan, así como el empleado del banco.

Paramédicos del SUMA arribaron para atender a Jerónimo Diego Martínez, policía de Cuetzalan de 41 años de edad, quien presentaba una lesión por arma de fuego atrás de la cabeza. Fue llevado de urgencia al Hospital General del municipio para el que labora.

Asimismo atendieron a Rodrigo Jerónimo Ruíz, que es policía auxiliar de la delegación Teziutlán, de 34 años de edad y que sufrió un golpe en la espalda; además de Adrián Arévalo Ramiro, de 31 años y que se desempeña como pagador del programa Prospera, que sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la cadera. Estos últimos dos fueron llevados a Hospital General de Teziutlán.

Fiscalia General del Estado se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Tres estados registran nivel récord en robo de vehículos

De acuerdo con estimaciones de Lo Jack, este año México cerrará con una cifra récord en hurto de autos con más de 88 mil unidades robadas en todo el país, con seguro y denuncia ante la autoridad, esto representa un incremento de 20% respecto al año anterior.

Marco Antonio Ascencio Rosas, director de Operaciones de Lo Jack, dijo que este nivel sin precedente en robo de vehículos está ejerciendo una fuerte presión al alza en el costo de las primas de seguros.

Foto: Twitter @LoJackInforma

“Si esto no se revierte, las compañías de seguros no tendrán más opción que elevar primas en el corto plazo, lo cual sería desastroso en una coyuntura de incertidumbre financiera, de una economía sensible al precio por parte del consumidor y de una reducida penetración de la cultura del seguro”.

Lo Jack estima que las aseguradoras tendrán que desembolsar 10 mil millones de pesos como indemnización de vehículos robados.

De acuerdo con la @AMIS_mx la violencia en robos de vehículos ha aumentado 27.5% a nivel nacional en comparación con 2016. #LoJackMéxico pic.twitter.com/Oxp2QOCKTP — Lo Jack México® (@LoJackInforma) 7 de noviembre de 2017

Ascencio Rosas destacó que el país necesita incrementar el nivel de aseguramiento del parque vehicular, pues sólo 30% de todos los vehículos en circulación cuentan con un seguro de cobertura amplia.

Por ello, siete de cada 10 coches podrían tener problemas para afrontar su responsabilidad en caso de accidente o reponer su patrimonio en caso de robo.

“Al mantener los costos de las primas estables, las compañías de seguros podrían crecer su base de clientes nuevos en el sector automotriz”, agregó Ascencio.

Lo Jack comercializa tecnología para la recuperación de vehículos robados a través de un sistema de radiofrecuencia, con un nivel de recuperación de 90%.

¿Sabías que #BlackJack está basado en Radio Frecuencia Digital (#RFD) y que cuenta con batería autónoma? Con ello el dispositivo funciona aunque la batería del #Auto haya sido retirada. pic.twitter.com/zIwyfOCzcA — Lo Jack México® (@LoJackInforma) 29 de noviembre de 2017

La compañía indicó que la tasa de recuperación de vehículos robados cae a un ritmo de 8% en promedio por parte de las autoridades y aseguradoras.

Del total de autos robados, Lo Jack estima que 45% corresponde a vehículos modelo 2015 a 2018, mientras que en 55% tiene que ver con modelos anteriores a 2014.

El aumento de robo de vehículos modelos anteriores a 2010 va en línea con el crecimiento del mercado de autopartes la cual satisface las necesidades de refacciones y accesorios de los dueños de modelos descontinuados, apuntó.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de octubre de 2016 a septiembre de este año se robaron 85 mil 943 autos asegurados, de los cuales 60% fue con violencia.

Por entidades, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tabasco y Tamaulipas son las entidades donde se presenta el mayor número de robo de autos con violencia.

Conoce la nueva modalidad de robo de vehículos

Los ladrones han optado por realizar sus actos de hurto apoyándose a través de las redes sociales

Puebla.- En Puebla empieza a surgir una nueva modalidad de robos de vehículos, la cual consiste en que los delincuentes se apoyan de los anuncios que se publican en redes sociales, principalmente en Facebook, para citar a los vendedores y así poder cometer el atraco, alertó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPYTM), Manuel Alonso García.

El funcionario dio a conocer que esta estrategia de hurto es relativamente nueva, porque el 95 por ciento de la sustracción tiende a darse cuando los vehículos están estacionados y no hay presencia del propietario, sin embargo destacó la importancia por tomar medidas de prevención.

Durante los resultados de la estrategia “Todos por la Seguridad”, exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de las redes sociales para promover algún artículo de venta, pues esta se convierte, en la mayoría de las veces, en herramienta de análisis para los ladrones. Con información de El Sol de Puebla.

Así es como las llaves de tu auto podrían salvar tu vida

Cuando dormimos, en mitad de la noche, es cuando somos más vulnerables a cualquier tipo de atraco, especialmente cuando ladrones e intrusos pueden entrar en tu casa, y te pueden despertar aturdido y desorientado.

Bryan Silva es un joven usuario de Facebook que escribió un post en donde te explica de qué manera puedes usar las llaves de tu coche ante esta situación.

Lo único que necesitas es mantener las llaves al lado de tu cama, de esta forma si escuchas un ruido extraño, puedes presionar el botón de pánico y la alarma de tu coche ahuyentará cualquier amenaza.

Tus llaves pueden ser de gran utilidad. Foto: Pixabay

El post dice lo siguiente:

“Si oyes un ruido fuera de tu casa o que alguien está intentando entrar en tu casa, sólo tienes que pulsar el botón de pánico de tu coche. La alarma se pondrá en marcha y continuará sonando hasta que la apagues o se acabe la batería del coche.

Este consejo me lo dio un coordinador de vigilancia de la vecindad. La próxima vez que vuelvas a casa para pasar la noche y dejes las llaves lejos, piensa en esto: Es un sistema de alarma de seguridad que probablemente ya tienes y no requiere instalación.

Pruébalo

Luego se puede apagar desde cualquier parte de tu casa y estará sonando la alarma hasta que la batería se agote o hasta que se vuelva a pulsar el botón de la llave. Obviamente funciona si se estaciona el coche cerca de la entrada de casa o en tu garaje.

Cuando la alarma deje de sonar después de que alguien haya tratado de entrar en tu casa, es muy probable que el ladrón ya no se encuentre cerca.

Tras unos segundos, todos los vecinos estarán mirando por las ventanas para ver quién está ahí fuera y por supuesto que el posible criminal no va a querer eso.

Recuerda también llevar las llaves mientras te diriges a tu coche en un aparcamiento. La alarma puede funcionar de la misma manera en ese lugar. Esto es algo que realmente debe ser compartido con todo el mundo. Tal vez puede salvar una vida, evitar un crimen o un robo.

Los carros siempre son el blanco de ladrones. Foto: Pixabay

PD: Voy a enviar esto a todo el mundo que conozco, porque creo que es fantástico. También podría ser útil para otras emergencias, como un ataque al corazón, cuando no se puede llegar a un teléfono.

Mi madre ha sugerido a mi padre que lleve las llaves del coche siempre con él en caso de que se encuentre fuera y ella no pueda oírlo. Si puede activar la alarma de coche y sabrá que hay un problema.

"¡Esto puede salvar una vida!”... Este post realmente puede salvar una vida, siempre es mejor "prevenir que lamentar"...

PGJ da a conocer que la mayoría de robo de automóviles se realiza por la noche Por: El Debate Durante el día se reportan a la Central de Investigación del Delito de Robo de Vehículos de la Procuraduría de Justicia capitalina (PGJ) cerca de 31 robos de automóviles, los constantes hechos se producen durante la madrugada y sin ningún rastro de violencia o forcejeo hacia los dueños del vehículo.