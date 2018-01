"Como Rey Mago, quisiéramos darle lo mejor a los hijos"

Cuitzeo, Michoacán.- A la casa de María Guadalupe Guido Rico casi nunca llegaron los Reyes Magos a pesar de que año con año ella y sus seis hermanos escribían sus cartas y las ponían en sus desgastados zapatos, pues Melchor, Gaspar y Baltazar vivían en condiciones de pobreza, por lo que desde que fue madre por primera vez, logró que sus hijos tuvieran lo mejor.

Pese a los grandes esfuerzos de Lupita para que los Santos Reyes les trajeran a sus tres hijos lo que deseaban, narra con una gran sonrisa, que "ellos se divertían más con cajas de cartón, latas, botes de refresco o con los trastes de la cocina".

Para doña Lupita, hija de un panadero, era una tristeza ver que año con año las cartas permanecían en los zapatos y recuerda con nostalgia que sólo en una ocasión les trajeron una pelota de plástico.

"Hasta mi hermano el más chico dijo: ay, pinches Reyes, nunca nos trajeron lo que pedíamos. Pero éramos muy, muy pobres", expresa.

En contraste a lo que ella y sus hermanos carecieron, la señora de 53 años de edad, cuenta que ha tenido que hacer una serie de peripecias para que en su momento sus hijos y ahora sus tres nietos, tuvieran al pie del árbol de Navidad los mejores regalos.

Pero sobre todo, para que no vieran cuando entraran los Reyes Magos a su casa. Para eso, cuenta, tuvo incluso que brincar por la ventana de su casa hacia el interior o permanecer escondida hasta que sus hijos estuvieran dormidos.

Otra de las aventuras que recuerda, es que Melchor, Gaspar y Baltazar tenían que comprar los juguetes mediante mecanismo mágicos y esconderlos muy bien para que los chamacos no los vieran.

Así podía pasar la noche en vela o ingeniárselas para que el Día de Reyes fuera una verdadera sorpresa, tal y como ella misma lo soñó cuando fue una niña, resalta Lupita.

Pero que difícil era, menciona, porque su hijo el mayor y sus dos hijas, no querían pegar los ojos con la emoción de ver sus nuevos juguetes, por lo que les contó toda clase de historias, hasta lograr dormirlos.

"Uno que nunca tuvo, como Rey Mago, quisiéramos darle lo mejor a los hijos, por eso desde que tuve al primero luché para que los Reyes Magos les trajeran lo que pedían, aunque terminaban jugando con cajas de cartón, latas, botes de refresco, los trastes de la casa o hasta con el juguete del vecino y prestando los suyos", enfatiza.

De hecho, relata que justamente el hecho de que sus hijos cumplieran todos sus sueños y no padecieran carencias como fue su caso, es que decidió emprender en el comercio, actividad que los ha sacado adelante desde hace más de 30 años.

Ver la cara llena de emociones, de sorpresa y de alegría de sus tres hijos, fue el regalo que durante muchos años esperó Lupita de Los Reyes Magos y, aunque le llegaron hasta los 20 años de edad cuando fue madre por primera vez, describe que es lo más maravilloso de su vida.

El primer hijo de Guadalupe Guido ya tiene 33 años de edad, y sus hijas 30 y 22 años, respectivamente. La mujer nunca ha dejado de ser Rey Mago, pues ahora son sus nietos de 4 años, un año y medio y otro de 10 meses de edad "los bendecidos por esta hermosa tradición".

Finalmente, por su experiencia, doña Lupita recomienda a Los Reyes Magos, que si por cualquier motivo no pueden regalarles a los niños lo que piden en sus cartas, "cualquier juguetito es bonito acompañado de amor, respeto y cariño; pero que no dejen pasar el momento para hacer y ver felices a sus hijos". De acuerdo a información recabada de El Universal.

Crisis amenaza economía de Reyes Magos en Michoacán

Morelia, Michoacán.- En estos próximos días, en los que miles de niños esperan sus regalos en la capital michoacana la crisis amenaza el Día de Reyes.

Comerciantes de la entidad señalan que debido a la "crisis económica que atraviesa el estado", la adquisición de los juguetes se ha visto disminuida en comparación con otros años afirman, hasta en un quince por ciento en estas mismas fechas.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Delegación Michoacán ha hecho una serie de monitoreos en diversos establecimientos donde se ofertan juguetes, y otros diversos productos entre electrónicas y panificadoras; por la venta tradicional de la rosca de Reyes Magos, lo anterior con la finalidad de que se respeten los precios y no haya irregularidades a la hora de pagar en caja, Además que se apliquen las ofertas correspondientes en cada comercio.

Sin embargo hasta el momento, el delegado de Profeco Ildefonso Mares Chapa, dió a conocer que el área de juguetería de la sucursal de Soriana La Pinera, en Uruapan fue suspendida por no respetar las promociones de algunos productos y se encuentra a la espera de una sanción que una vez cumplida reanudará sus servicios.



Motivos

Lo anterior expuesto por comerciantes, se atribuye a que muchas de las compras que realizan los ciudadanos son a última hora sin embargo, se espera que esto se regule durante la tarde-noche del viernes 5 de enero.

Por otra parte Melissa Reyes, expresó que los precios actuales de los juguetes cada vez están mas por arriba de los sueldos que percibe la ciudadanía hecho que provoca se refleje mayormente en la disminución en la adquisición de productos. Hasta el momento nos dió cifras comparativas sobre el incremento real de los precios para el presente año.

De acuerdo a datos recabados de Cambio de Michoacán el sueldo aproximado que destinan las familias morelianas para regalos de esta temporada va desde los 500 hasta los cinco mil pesos por niño, y una cantidad promedio de dos mil pesos por infante.

Algunos padres de familia manifestaron

Fabian Santillan cabeza de familia señaló que los niños de nivel preescolar piden juguete mientras que cuando están en algun grado de primaria requieren aparatos electrónicos; tabletas o teléfonos celulares entre los más solicitados.

Por su parte, el padre de familia Javier Barragán concuerda con la opinión anterior ya que afirmó que los niños de la actualidad no solicitan otra cosa que no sea tecnología, por lo que se termina comprando solo un producto el cual el gasto es mayor de hasta cinco mil pesos por niño.

Sin embargo otros regalos que no estan dentro de la categoría anterior, no se quedan atras junto a los altos precios en aparatos tecnológicos, por ejemplo, Silvia Peña compartió que los niños más pequeños por ejemplo; son fieles seguidores de los juguetes de la caricatura "Patrulla canina" los cuales no están muy económicos que digamos ya que la demanda ahorita es mucha ya que está de moda.

Si se buscan adquirir juguetes más "económicos" están los que se ofertan en los tianguis ubicados en inmediaciones de la Plaza Carrillo o el famoso Auditorio, cercano a la avenida Juárez, aquí se puede gastar alrededor de 500 pesos por niño, dependiendo el producto señaló la madre de familia Marilú Orozco.

Para finalizar, el señor Sergio Carmona sostiene las anteriores opiniones de los ciudadanos y añadió que para evitar descapitalizar el presupuesto de cada persona debe prevenir realizar las compras, mínimo con dos meses de anticipación para evitar quedarse sin dinero ya que se debe prever la cuesta de enero la cual se aplica en el primer mes del año.

Alistan en Michoacán operativo por el Día de Reyes

Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se ha desplegado un operativo de vigilancia en espacios comerciales, mercados, tianguis y zonas donde se lleve a cabo la venta de juguetes con motivo del Día de Reyes.

La acción operativa instruida por el titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, y supervisada por el subsecretario de la institución, Carlos Gómez Arrieta dará inicio el jueves 4 de enero a las 18:00 horas y culminará el sábado 6 de enero a las 23:59 horas.



Agentes de la Policía Michoacán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizarán recorridos pie tierra y patrullajes en vehículos para que todo transcurra en completa calma y así garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos.

Ante cualquier incidente que se presente, la SSP pone a disposición de la ciudadanía la línea de emergencia 911, y para la denuncia de alguna irregularidad al realizar su compra en un establecimiento formal, la Procuraduría Federal del Consumidor dispone del número 01 800 468 87 22, sin costo.



La SSP recomienda realizar compras en zonas seguras y comercios formales para contar con la garantía de productos de calidad y materiales no tóxicos, además de que al pagar con tarjeta de crédito se sugiere no perderla de vista y no proporcionar el NIP a extraños.

Garantizan seguridad en festejos en la capital michoacana

Con la instalación de puestos de control, personal de la Policía Michoacán realiza labores para garantizar la seguridad de las y los morelianos este fin de año

Morelia, Michoacán- Con el objetivo de brindar garantías de seguridad en la capital michoacana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con los tres órdenes de gobierno, desplegó un operativo de vigilancia por las celebraciones de fin de año.

En las labores operativas trabaja personal de la Policía Michoacán adscrito a las unidades de Sectores, Montada, Canina, Básica y de Restablecimiento del Orden Público, así como de Tránsito y Movilidad, que tienen la encomienda de mantener la vigilancia en distintos puntos de Morelia.

Al momento se han instalado tres puntos de control, en el cruce de las avenidas Bucareli y del Estudiante; el segundo, en el Boulevard Sansón Flores, y el último en la colonia Félix Ireta, donde los uniformados realizan revisiones a personas y antecedentes vehiculares.

Invitan en Michoacán a no disparar armas en estas fiestas

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hace un llamado a la población en general a no realizar disparos al aire y así evitar lesiones o muertes por balas perdidas durante esta temporada.

Asimismo, informa que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificará las labores de vigilancia para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La cultura de la población es parte fundamental para inhibir este tipo de actos, ya que usar de manera irresponsable las armas de fuego llega a provocar accidentes fatales en viviendas donde las familias conviven en patios y jardines, o en casas con techo de lámina, las cuales son las más vulnerables.



Esta temporada es para convivir en familia y con los seres queridos en un entorno de alegría, paz y tranquilidad, dejando a un lado los excesos y prevenir las situaciones de riesgo que pudieran ocurrir.

Refuerzan vigilancia en zonas con mayor delincuencia

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene los dispositivos policiales en la capital michoacana con el objetivo de inhibir conductas delictivas en esta época decembrina.



Por instrucción del titular de la institución, Juan Bernardo Corona Martínez, las unidades de Proximidad, Delta, Ciclista, Básica, Sectores, Montada, Canina, de Restablecimiento del Orden Público así como de la Dirección de Transito y Movilidad permanecen desplegados en un operativo supervisado por el subsecretario, Carlos Gómez Arrieta.

Las acciones fueron reforzadas en los sectores con mayores índices delictivos así como en zonas comerciales y bancarias, donde por medio de patrullajes y recorridos pie a tierra, los agentes permanecen vigilantes en los cuadrantes responsabilidad del estado, al mismo tiempo que mediante la coordinación con la Gendarmería, Policía Federal y Municipal, se brinda apoyo cuando se requiera en zonas de su competencia.

Asimismo, se establecen puntos de control semifijos en diferentes sectores y horarios, a fin de revisar vehículos y antecedentes penales, siendo incrementadas estas acciones al caer la noche y así fortalecer el operativo de la SSP.

Arranca SSP operativo "decembrino" en Michoacán

Personal de la Policía Michoacán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene labores operativas para garantizar el orden y la tranquilidad de la población

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene labores de vigilancia en las diez regiones de la entidad con el objetivo de prevenir actos delictivos que puedan suscitarse durante esta temporada.

El titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, instruyó a mandos de la Policía Michoacán para continuar con las labores operativas durante esta temporada vacacional y de festividades, a fin de garantizar la seguridad de la población en general y mantener el orden público.

Los uniformados, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, realizan recorridos de disuasión del delito pie tierra y patrullajes en las regiones de Morelia, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan y Uruapan, para inhibir ilícitos.

Inician Operativo de Navidad en carreteras de Sonora

Sonora.- El operativo invernal para salvaguardar las fiestas decembrinas en la carretera a quienes viajen en estas fechas ha dado inicio este 20 de diciembre y culminará el 7 de enero de 2018.

Esto con el fin de garantizar la seguridad de toda persona que viaje por las carreteras de Sonora, en donde serán auxiliados por los agentes de la Policía Federal.

Dicho módulo se instaló en el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo-Guaymas y con ello para establecer acciones estratégicas sobre brindarle la atención a los ciudadanos viajeros.

Con los datos que proporcionó la Policía Federal, serán 18 unidades con 23 elementos a bordo quienes resguardarán los casi 257 kilómetros.

Por ello las autoridades también lanzan recomendaciones a la hora de viajar para evitar percances y accidentes, algunos de los consejos que dieron fueron: no manejar cansados, usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos, evitar ir a exceso de velocidad y muy importante hacer un chequeo mecánico al vehículo antes de emprender camino.

Inclusive la Cuarta Región Naval también participará con su Operación Salvavidas Invierno 2017, la cual consiste en salvaguardar la vida humana en el mar y el mantenimiento del orden en esta zona.

Ahí se tendrán 28 elementos, entre los que destacan capitanes, oficiales, almirantes, clases y marinería; los cuales estarán repartidos en seis unidades y entre ellos un buque, dos embarcaciones menores, dos vehículos terrestres y una aeronave. Con información de El Sol de Hermosillo.