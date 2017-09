¿Cómo prepararse para una réplica del sismo?

México (EL UNIVERSAL).- El día de ayer martes, la zona centro del país fue azotada por un sismo de 7.1 grados que ha devastado comunidades enteras en varios estados y provocado la muerte de 225 personas.

Hasta esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) había reportado 23 réplicas del terremoto con epicentro en los límites de Puebla y Morelos.

La réplica más alta ocurrió a las 05:00 horas de hoy con una magnitud de 4 grados, pero podría presentarse una de mayor intensidad.

Aunque es muy difícil predecir cuándo va a ocurrir un sismo, existen algunas medidas que se pueden tomar para prepararnos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó 11 acciones para prepararse de alguna réplica u otro sismo.

Por medio del Servicio Sismológico Nacional informa:

Éstas son los pasos para estar listos:

1. Preparar un plan con la familia y los compañeros del trabajo, para utilizarlo en caso de sismo.

2. Explicar a toda la familia dónde están y cómo desconectar los suministros de gas y luz en la casa.

3. Tener un botiquín de primeros auxilios preparado.

4. Tener a la mano los números de emergencia de la Cruz Roja, Protección Civil hospitales, bomberos, y policía.

5. Establecer con la familia un lugar para encontrarse en caso de que se separen.

6. Acordar qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de sismo.

7. Colocar los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos.

8. Fijar a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes y evitar colocar objetos pesados en la parte superior de éstos; asegurar al techo las lámparas y los candiles.

9. Localizar lugares seguros en cada cuarto: bajo mesas sólidas, escritorios resistentes, paredes de soporte o marcos de puertas con trabes.

10. Identificar los lugares peligrosos de su vivienda para alejarse de ellos, tales como ventanas donde los vidrios podrían estrellarse, libreros u otros muebles que puedan caer.

11. Identificar las rutas de evacuación y mantenerlas libres.

El Gobierno de la Ciudad de México además recomendó conservar la calma, ubicar una ruta de evacuación y un punto de seguridad, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse, no usar elevadores y reportar alguna emergencia al 911.

Recibimos reportes de daños en edificios. Pedimos a la población seguir medidas de seguridad. Continuamos revisión por #sismo

El 'triángulo de la vida', la técnica que te salva en un temblor

"Todos los niños se encontraban aplastados...aún usan las instrucciones de: agáchate y cúbrete, pero eso está mal" ¡Pasa la voz!

En tanto que el jefe de Rescate y Gerente de Desastre del Equipo de Rescate Internacional de América (ARTI), Doug Copp, te dice, a través de su experiencia en el mundo, cómo puedes salvar tu vida en caso de un terremoto con la siguiente técnica y medidas para tu protección:

Agacharse y cubrirse NO es correcto

El primer edificio dentro del cual gatee fue una escuela en la Ciudad de México durante el temblor del ’85. Todos los niños se encontraban debajo de sus mesas. Todos los niños se encontraban aplastados hasta lo más profundo de sus huesos.

Hubiesen podido sobrevivir si se hubieran acostado junto a sus escritorios en los pasillos. Fue obsceno, innecesario y me pregunté ¿por qué los niños no estaban en los pasillos?. No sabía en ese momento que se les pidió a los niños que se escondiesen debajo de algo.

Me quedé sorprendido de que aún hasta el día de hoy hay escuelas que siguen usando las instrucciones de “agáchate y cúbrete” , decirles a los niños que se pongan en cuclillas debajo de sus escritorios con la cabeza inclinada y cubierta con sus manos. Esta fue la técnica utilizada en la escuela de la Ciudad de México.

En pocas palabras, cuando los edificios se colapsan, el peso del techo al caer sobre objetos o muebles dentro de este los aplasta, dejando un espacio o hueco junto a ellos. Este espacio es lo que le llamo el triángulo de la vida.

Mientras más largo el objeto, mas fuerte, menos se compactará. Mientras menos se compacte, más grande el hueco será, y más grande será la probabilidad de que la persona usando este hueco por seguridad no sea lastimada.

'El triángulo de la vida'

La próxima vez que veas edificios colapsados, en televisión, cuenta los ‘triángulos’ que ves que se forman. Están por todos lados. Es la forma más común que verás en un edificio colapsado.

Consejos para tu seguridad durante un sismo:

1) Casi todos los que simplemente se ‘agachan y cubren’ al momento de que los edificios se colapsan son aplastados hasta la muerte. Gente que se pone debajo de objetos, como mesas o carros, son aplastados.

2) Seguido gatos, perros y bebés naturalmente se ponen en posición fetal. Tú también lo deberías hacer durante un terremoto. Es un instinto natural de seguridad y supervivencia.

3) Los edificios de madera son los tipos de construcción más seguros en los que puedes estar durante un terremoto. La madera es flexible y se mueve con la fuerza del terremoto. Si el edificio de madera llegara a colapsar, grandes huecos de supervivencia se crearán.

4) Si te encuentras en la cama durante la noche, y un terremoto empieza, simplemente, rueda fuera de la cama. Habrá un hueco seguro justo a lado de la cama. .

5) Si un terremoto empieza y no puedes escapar fácilmente saliéndote por una puerta o ventana, entonces ponte en el piso y encórvate en posición fetal a lado de un sillón o una silla grande.

6) Casi todas las personas que se ponen debajo de una puerta de entrada al momento de que un edificio colapsa se mueren. ¿Cómo? Si te paras a lado de una puerta de entrada y esta se cae ya sea para adelante o para atrás, serás aplastado por el techo. Si la puerta de la entrada se cae de lado, serás cortado a la mitad por esta. En cualquiera de las formas ¡morirás!

7) Nunca te dirijas hacia las escaleras. Las escaleras manejan un momento de frecuencia diferente (se balancean separadas de la parte principal del edificio). Las escaleras y el resto del edificio continuamente chocan unas contra otras hasta que ocurre una falla estructural en las escaleras.

8) Acércate a las paredes de afuera de los edificios o afuera de ellos si es posible. Es mucho mejor estar más cerca del exterior del edificio que del interior. Cuanto más lejos te encuentres del perímetro externo del edificio mayor será la probabilidad de que tu ruta de escape sea bloqueada…

9) Las personas dentro de sus vehículos son aplastados cuando el camino de arriba se cae durante un terremoto y aplasta sus vehículos.

En cambio si estas personas hubieran salido y se hubieran colocado afuera y por un lado de éstos, hubiesen salvado sus vidas.

10) Descubrí, mientras gateaba dentro de unas oficinas de periódico colapsadas y otras oficinas con muchos papeles, que el papel no se compacta. Huecos más grandes se encuentran alrededor de pilas de papel.

En 1996 hicimos un filme, el cual proveía mi metodología de supervivencia correcta.

El Gobierno Federal de Turquía, la Ciudad de Estambul, las Producciones Case de la Universidad de Estambul y ARTI cooperaron para que se filmase este práctico y científico test. Colapsamos una escuela y un hogar con 20 maniquíes dentro.

Diez maniquíes hicieron la maniobra de ‘agacharse y cubrirse,’ y diez de los maniquíes realizaron mi método de supervivencia el ‘triangulo de la vida’. Una vez que el terremoto simulado colapsó gateamos a través de las ruinas y entramos al edificio para filmar y documentar los resultados.



El filme, en el cual practiqué mis técnicas de supervivencia bajo observaciones directas, condiciones científicas, relevantes para edificios colapsados, muestra que hubiese habido cero por ciento de sobrevivencia para aquellos que se agacharon y cubrieron.

Asimismo, hubiese existido un 100 por ciento de posibilidad de supervivencia para aquellos que usas en mi método del ‘triángulo de la vida’.

El filme se ha visto por millones de televidentes en Turquía y el resto de Europa, y se ha visto en Estados Unidos, Canadá y América Latina en el programa de televisión Real TV. Con información de pvrpv y Doug Copp.

