Con dramático mensaje abandonan a bebé en una caja

Estado de México.- La noche del día de ayer fue abandonado un recién nacido en la puerta de una casa con un mensaje desgarrador en el municipio de San Mateo Atenco.

El día de ayer, 18 de septiembre, alrededor de las 8:00 de la noche, vecinos del callejón de San Pedro en el barrio La Concepción encontraron a un recién nacido dentro de una caja de zapatos en la puerta de un domicilio, junto con el bebé también había una carta que explicaba por qué lo habían abandonado.

Los vecinos se dieron cuenta del menor ya que este se encontraba llorando, al acercarse a la caja pudieron percatarse que estaba dentro de ella y de inmediato hablaron a los cuerpos de emergencia y seguridad pública para valorar al menor que, afortunadamente, se encontraba en buen estado.

La desgarradora carta que estaba junto con el pequeño decía:

"Nació el 18 de septiembre a la 1:30 pm no ha comido y no tengo dinero sostenerlo tampoco está bañado espero y le den un buen hogar, no traten de buscarme ya que no soy de aquí, espero y me entienda”