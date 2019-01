Con el rostro ensangrentado mujer narra como quisieron abusar de ella

Una mujer relata los momentos de terror que vivió en manos de un conductor de transporte público, quien intentó violarla en una calle de Bosques de Morelos, del municipio Cuautitlán Izcalli en el Estado de Mexico.

Con el rostro ensangrentado y desfigurado por los golpes la mujer contó que el chofer se desvió de la ruta aprovechando que ella era la única persona que quedaba abordo de la unidad.

Agentes de Investigación de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Martín “N”, por su probable participación en el delito de violación, con la agravante de haberse cometido en el interior de un vehículo de transporte público de pasajeros. pic.twitter.com/KeVVvBLWUG — Alejandro J. Gómez (@FiscalEdomex) 29 de enero de 2019

"¡Me jalaba el pantalón para abajo y me pegaba y yo gritaba, me pegaba y yo gritaba; no sé como me zafé no alcancé a pegarle!", expresó la víctima con lágrimas en los ojos e impotencia.

De acuerdo con @fondo, mientras esperaban el apoyo de paramédicos, la desafortunada mujer contó que se dirigía al trabajo y que la unidad pertenece a la línea roja Izgasa rojos.

"Sí lo reconozco por que varias veces me he subido a ese micro", señala a la persona que la cuestiona y que fue quien la auxilió al verla herida.

Gracias a su declaración, el presunto responsable fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e identificado como Martín 'N', acusado de delito de violación cometido en el interior de un vehículo de transporte público.

Los hechos ocurrieron, hace unos días por la mañana, cuando la víctima abordó una unidad de pasajeros que se dirigía al metro Cuatro Caminos, en Naucalpan, en la cual no viajaba más que el conductor.

La fémina de unos 40 años dijo por último que al escapar de la unidad se cayó pero por fortuna fue auxiliada por policías, quienes la ayudaron al verla lesionada.