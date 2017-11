Con marcha exigen descongelar cuentas de Cendis

Monterrey, Nuevo León.- “Van a ver, van a ver cuando llegue Andrés Manuel”, “Peña entiende, los Cendis no se venden”, fueron entre otras las consignas que gritaron durante un mitin que se efectuó la noche de este viernes en la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza, unas diez mil personas que salieron nuevamente a las calles, para exigir que sean descongeladas las cuentas de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y de la preparatoria popular Emiliano Zapata, que desde hace dos meses embargó precautoriamente la PGR.

Foto: Twitter @GerardoGMa.

A la protesta que inició con una marcha que arrancó de la plaza de Colegio Civil, siguió por todo Benito Juárez al sur hasta Ocampo, y avanzó por Zaragoza hasta llegar a la Gran Plaza, acudieron destacadamente madres Cendi, con sus niños en brazos o llevados de la mano, personal docente de dichos centros de educación inicial, así como alumnos de la preparatoria técnica General Emiliano Zapata, y la Universidad Emiliano Zapata, que también fueron fundadas por la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad.

Asimismo, participaron contingentes del Partido del Trabajo, Morena, y organizaciones solidarias como la agrupación Unete Pueblo y el sindicato de Telefonistas, pues según afirmó su representante, Héctor Capistrán, sabe por compañeras sindicalistas que tienen a sus hijos en algún Cendi, “se trata de un proyecto maravilloso de desarrollo humano” que no sólo se debe defender, sino luchar porque ese tipo de educación de calidad se extienda a todo el país.

Foto: Twitter @fernandeznorona.

A la manifestación acudieron contingentes del PT de la Ciudad de México, Durango, Colima y otros estados del país. Esta vez también estuvo el líder nacional Alberto Anaya, pero no habló en el acto de protesta.

Asimismo estuvo Gerardo Fernández Noroña, quien recordó que el cinco de junio de 2009, se incendió la guardería ABC donde murieron 49 niños murieron quemados vivos, y 70 sobreviven con graves secuelas.

Foto: Twitter @fernandeznorona.

“Esa tragedia ocurrió por la corrupción del gobierno usurpador de Felipe Calderón, que le entregó ese negocio a una familia de su mujer, Margarita Zavala, que ahora quiere ser candidata presidencial independiente”, sin que hubiera castigo para los responsables de aquellos hechos.

En cambio, dijo Noroña, no obstante que en los Cendis no se les ha quemado ni siquiera la comida que les dan a los niños, porque hay un manejo profesional, serio, y responsable, el gobierno federal ha emprendido una campaña a base de mentiras, y un proceso penal contra sus directivos, acusándolos de lavado de dinero, que el mismo gobierno les entrega, y por financiar el terrorismo, cuando en México oficialmente no existe el terrorismo.

Es una acusación canalla en tiempos canallas, dicen que se mal utilizaron cien millones de pesos. “Que vengan a ver las cuentas de los Cendis, que vengo Pablo Mármol alias José Antonio Mead, secretario de Hacienda, a revisar todas las cuentas del PT y de los Cendis, no van a encontrar ni una pequeña desviación, porque si hay algo que han cuidado es la educación de los niños que están bajo la responsabilidad de este proyecto”.

Expresó Fernández Noroña durante el acto masivo que esta lucha no es por la defensa de los Cendis, ni de la maestra Lupita Rodríguez –directora del proyecto-, ni del PT, de los cinco que ya están sujetos a proceso, o de los 40 que dicen que van a perseguir, pues “lo que está en juego es el futuro de la nación, porque saben que con López Obrador vamos a ganar la presidencia de la República, y vamos a gobernar este país cambiando las cosas en beneficio de nuestro pueblo”.

Foto: Twitter @fernandeznorona.

Concluyó que hoy en México las cosas están, al revés porque el gobierno trata a los ciudadanos como delincuentes, y los delincuentes gobiernan el país.

A su vez, el dirigente del PT en Durango, Gonzalo Yáñez, quien cerró el mitin, señaló que se debe tener clara la causa de este vil ataque del gobierno de Peña Nieto contra los Cendis, “se debe a la decisión que tomamos en el PT de apoyar a Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de México”.

En calidad de observadores defensores y defensoras de la #CEDHNL presentes en la marcha que realiza el Partido del Trabajo en el centro de Monterrey en apoyo a Cendis. pic.twitter.com/KPrRYUEaSR — CEDH Nuevo León (@CEDHNL) 11 de noviembre de 2017

En ese momento, los asistentes empezaron a corear “Van a ver, van a ver, cuando llegue Andrés Manuel”. Yáñez, expresó que así como el Frente Popular Tierra y Libertad y el PT han luchado por una educación de calidad, van a luchar por un nuevo gobierno, por un nuevo México, y este movimiento lo tiene que encabezar López Obrador, porque la diferencia entre él y Peña Nieto es que “Andrés Manuel es un educador y Peña es un represor”.

Hizo un llamado al gobernador Jaime Rodríguez, para que se ponga bronco, pero de lado del pueblo de Nuevo León, defendiendo este proyecto educativo ante el gobierno federal.

Foto: Twitter @fernandeznorona.

