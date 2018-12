Correos del SAT se viralizan en redes sociales

México 21 de diciembre.- Correos electrónicos enviados recientemente por el Sistema de Administración Tributaria ( SAT) en los que exhortan a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales pendientes, se viralizan en redes sociales generando dudas.

Oscar Torrecilla director general de Facturador.com dijo tener conocimiento de que a través de las redes sociales se manifestó la preocupación de los contribuyentes por haber recibido estos mensajes, pues en principio algunos dudaban de su autenticidad en un mundo virtual en el que los phishing son la forma más recurrida por los delincuentes cibernéticos para robar información de los internautas.

En consecuencia, admitió que muchas de las reacciones fueron de miedo y preocupación por no saber cuál es la razón por la que recibieron el correo y sobre todo, por no saber qué hacer. Como medida preventiva recomienda entonces verificar que el mensaje es realmente del SAT.

La misma autoridad, recordó, ha comunicado que circulan correos apócrifos que tienen como fin robar la información de los usuarios.

“Para corroborar que sea un mensaje oficial es necesario asegurarse que el remitente sea una cuenta del SAT y verificar el Buzón Tributario. Si en el Buzón está el mismo mensaje, entonces sí se trata de una invitación que a tomar en serio”, agregó.

Muchos de quienes recibieron el correo no han tenido un acercamiento con el SAT y es muy probable que desconozcan sus obligaciones fiscales. Por ello destacó la importancia que antes de tomar cualquier medida se cerciore de cuáles son sus obligaciones.

Revisar la constancia de situación fiscal permitirá conocer cuál es el régimen en el que se tributa y así saber cuáles son las obligaciones de cada quien. Una vez en claro cuál ambas cosas el siguiente paso, indicó, es verificar el estatus ante la autoridad.

Es decir, hay que asegurarse de no tener declaraciones pendientes por enviar o que el SAT requiera algún tipo de información que no se le hubiera compartido. Para revisar esta información deberán obtener una opinión de cumplimiento que se puede conseguir en la página del SAT.

Si después de realizar estos pasos aún se existen dudas, y no se tiene idea de lo que hay que buscar o hacer, lo más recomendable es solicitar la asesoría de un profesional. Pero el paso más importante es no asustarse y no ignorar el aviso. Lo preocupante de acuerdo a Torrecilla, no es que el SAT busque a alguien, sino hacerse acreedor a algún tipo de multa en caso de no cumplir con las obligaciones fiscales.

“Otras herramientas fiscales como el complemento de pagos o los catálogos del SAT e incluso la factura electrónica cuando arrancó generaron deudas de su uso, lo que es normal, normal en cambio no es que se impongan multas por incumplirlas”, concluyó.